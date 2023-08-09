Украина может отказаться от своей позиции по переговорам с Россией – Тука

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При определенных условиях Украина может отойти от своей категорической позиции по поводу переговоров с Россией и изменить требования. В частности, это может произойти в случае ограничения или даже полной остановки поставок западного оружия.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замминистра по делам «временно оккупированных территорий», экс-губернатор подконтрольной Украине части Луганской области Георгий Тука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все меняется, ничего не остается недвижимым. Те вещи, которые могут казаться абсолютно недопустимыми, через какое-то время могут оказаться абсолютной реальностью. Наше отношение к этой реальности сегодня может быть абсолютно негативным, а через некоторое время под влиянием некоторых факторов оно может быть или нейтральным, или даже позитивным. По разным оценкам, если вдруг сейчас прекратится предоставление военной помощи, то тех запасов вооружения, которые имеет наше государство, при нынешних темпах ведения войны, хватит едва ли на месяц активных боевых действий. Что дальше, возникает вопрос? Переходить просто к партизанской войне?», – вопрошает Тука.