Украина может пойти на прорыв границы Крыма

14.12.2018, Москва, Виктор Орлов

Киев может предпринять наступление не только в Донбассе, но в районе Перекопского перешейка, соединяющего Херсонскую область Украины и российский Крым.

Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на источник в министерстве иностранных дел РФ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Киев планирует наступление в районе Перекопского перешейка 24–25 декабря. Наступление низкой интенсивности, чтобы избежать прямого военного столкновения, но чтобы стрельба была и можно было пошуметь», – сказал собеседник издания.

Источник газеты в администрации президента Украины эти сведения опроверг.

«Украина не планировала и не планирует вооруженных наступлений, потому что от них пострадают украинские граждане и в Донбассе, по обе стороны линии разграничения, и в Крыму», – уверяет чиновник.

Ранее на границе Крыма с Херсонской области уже происходили перестрелки – российская сторона заявляла, что причиной являлась попытка прорыва границы украинской ДРГ.