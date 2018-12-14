14.12.2018, Москва, Виктор Орлов
 
Крым, Провокации, Россия, Украина
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Украина может пойти на прорыв границы Крыма

Киев может предпринять наступление не только в Донбассе, но в районе Перекопского перешейка, соединяющего Херсонскую область Украины и российский Крым.

Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на источник в министерстве иностранных дел РФ.

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«Киев планирует наступление в районе Перекопского перешейка 24–25 декабря. Наступление низкой интенсивности, чтобы избежать прямого военного столкновения, но чтобы стрельба была и можно было пошуметь», – сказал собеседник издания.

Источник газеты в администрации президента Украины эти сведения опроверг.

«Украина не планировала и не планирует вооруженных наступлений, потому что от них пострадают украинские граждане и в Донбассе, по обе стороны линии разграничения, и в Крыму», – уверяет чиновник.

Ранее на границе Крыма с Херсонской области уже происходили перестрелки – российская сторона заявляла, что причиной являлась попытка прорыва границы украинской ДРГ.

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