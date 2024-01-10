Украина может пойти по чеченскому варианту – «айдаровец»

Анатолий Лапин.  
10.01.2024 12:37
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Единственной альтернативой усиления мобилизации на Украине может быть только переход ее территории в российскую юрисдикцию.

Об этом в эфире интернет-канала «Украинская неделя» заявил экс-командир роты карательного батальона ВСУ «Айдар» Евгений Дикий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Единственной альтернативой усиления мобилизации на Украине может быть только переход ее территории в российскую...

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«Мобилизация или оккупация – третьего варианта нам никто не предлагает. Никто не собирается с нами договариваться посередине, никто не собирается искать какие-то компромиссные варианты», – сказал бывший каратель.

«Когда в западных медиа начинают рассматривать для Украины плюсы и минусы так называемого корейского варианта, разделение по линии фронта и так далее, так вот, нет смысла даже тратить время на обсуждение, потому что в реальности нам никто не предлагает корейского варианта. В реальности нам предлагают замаскированный под корейский вьетнамский или чеченский вариант.

Если вспоминаете, во Вьетнаме было достигнуто мирное соглашение, после которого оттуда вышли американские войска, и как только последний американский солдат оттуда вышел, в тот же день мирное соглашение было нарушено и Южный Вьетнам прекратил свое существование, оказался под коммунистической оккупацией со всеми последствиями для миллионов людей», – сказал бывший каратель.

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