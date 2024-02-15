Украина может потерять не только территорию, но и армию – Золотарев

В попытке удержать Авдеевку Украина может потерять свои вооруженные силы.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Золотарева, в Авдеевке повторяется сценарий Артемовска. Но, уничтожив боеспособные силы ВСУ там, российская армия получает огромный плацдарм почти до Днепропетровска.

«По факту мы видим повторение Бахмута. Вот я не хочу выступать в качестве военного эксперта, ибо, сидя в относительно спокойном Киеве, это одно, а другое дело – там, в этом мраке и аду. Издалека легко давать советы, но мне кажется, что эта старая максима, что если потеряна территория – это еще ничего не потеряно, но если потеряна армия, то потеряешь следом и территорию. Поэтому, по-моему, это знает любой командир», – сказал эксперт.

«Прежде всего, важно сохранить боеспособность ВСУ. Да, проще всего наиболее мотивированные части сточить в боях, как это было с Бахмутом, но что дальше?

Построена линия укреплений за Авдеевкой, потому что дальше там уже нет таких удобных для обороны позиций аж до Покровска? А от Покровска до Днепра каких-то 100 километров, это не такое большое расстояние», – заявил Золотарев.