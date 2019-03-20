Украина: Может произойти нечто, что перевернёт все социологические исследования

20.03.2019, Москва, Владимир Гладков

В Германии назревают противоречия с США по поводу ситуации на Украине, наблюдатели не исключают провокации Киева для срыва выборов.

Об этом в эфире «ТВЦ» рассказал главный редактор немецкого журнала «World Economy», политолог Александр Сосновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Взаимоотношения Германии и США по многим вопросам стали расходиться. Украина – это один из вопросов, который, действительно, очень серьёзен, и немцы совершенно не хотят, чтобы США стали диктовать здесь какие-то свои условия», – отметил эксперт.

«Знаете, чего опасаются больше всего в Германии. Не буду говорить о кандидатах, поскольку о них в Германии всё сказано. Это не мои слова, это в немецкой прессе называют «шоколадный король», «куплетист» – они не говорят «комик», «газовая принцесса». Буквально вчера появилась очередная статья, где больше всего места уделено Порошенко, где вспомнили всё что угодно – и «Roshen», и коррупцию, и то, что он платит налоги в Россию, покупая что-то, всё это есть, поэтому в Германии задаются одним вопросом: выборы, конечно, состоятся, но не получится ли так, что они состоятся 32-го марта?

То есть, это очень серьёзный вопрос, в Германии есть такое опасение. Может произойти нечто, что всё это перевернёт, что все эти социологические исследования, которые сейчас говорят, что этот больше или этот меньше, могут сойти на нет, – только в результате одного какого-то инцидента. То ли теракт, то ли провокация в Керчи или вокруг Керчи – что-то может в этом плане произойти», – рассказал Сосновский.