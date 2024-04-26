Украина может шантажировать Запад угрозой объединения с Россией – Арестович

Анатолий Лапин.  
26.04.2024 10:19
  (Мск) , Киев
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Украине практические нечем оказывать давление на Запад. Об этом в эфире видеоблога беглой либеральной журналистки-иноагента Юлии Латыниной заявил признанный экстремистом экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Арестовича, есть два варианта, но оба они связаны с объединением с Россией.

Украине практические нечем оказывать давление на Запад. Об этом в эфире видеоблога беглой либеральной...

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«Мы можем шантажировать только двумя путями, один из них я попробовал – сказать, что мы просто объединимся с Путиным и предъявим им коллективный иск. То есть, грубо говоря, мы можем сказать: «Чуваки, если вы нам не даете воевать с Россией, то мы объединимся с Россией, тогда вам будет горе, реально после объединения».

Этим можно было шантажировать Запад. Либо сказать так: «Если Путин нас завоюет, то это невольно произойдет, без того, чтобы мы с ним объединялись и предъявляли коллективные иски». Второй аргумент подействовал сильно, в первый никто не поверил, к сожалению», – заявил Арестович.

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