Украина может стать «абортом нового мира» – львовский русофоб Дроздов

Анатолий Лапин.  
03.11.2023 11:39
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Украина


Ситуация в мире складывается так, что все вокруг Украины мельчает, а нарративы меняются не в пользу Киева.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил скандальный львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ситуация в мире складывается так, что все вокруг Украины мельчает, а нарративы меняются не...

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«Наступило время рождения новых декораций вокруг нас. Это новые реалии, и в этих новых реалиях я вижу, как агонийно, дергаясь в болезненных конвульсиях, отходят все старые нарративы 22-го и начала 23-го годов, которые были достаточно комфортными для понимания своего центрального места в мире. Сейчас это все отодвигается, мельчает и все то, что казалось очень большим, сейчас напоминает небольшие холмики и горбики», – считает русофоб.

«Все как-то измельчало – все то большое и величественное. Оно все равно таким и останется – и доблесть, и феномен героизма, и чего-то сверхчеловеческого. Но в целом все, что касается нашей ситуации в войне и мире, как-то начинает обретать цинично-прагматические черты, и это нужно проговаривать. Если в это не успеть, то можно просто стать в центре Европы абортом новой жизни, которая еще не закричала на весь мир, только скрипнула и все», – заявил Дроздов.

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