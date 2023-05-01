Украина может стать для США вторым Афганистаном – Карасёв

Вадим Москаленко.  
01.05.2023 21:01
  (Мск) , Киев
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деньги, Дзен, Запад, Россия, Украина


Без военных побед ВСУ странам западного блока всё сложнее продавать своему электорату войну на Украине.

Об этом в интернет-эфире заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Без военных побед ВСУ странам западного блока всё сложнее продавать своему электорату войну на...

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«Медийная событийность должна оставаться на высоком уровне. Как зрелище, медиасобытие, к которому приковано внимание западной общественности и всего мира.

Потому что, если не будет медийной событийности, не будет достаточной помощи со стороны западных партнёров. А во-вторых, просто пропадёт зрительский интерес той же западной общественности, и мир переключится на другие конфликты», – возмутился политолог.

Он подчеркнул, что без побед ВСУ война на Украине начинает надоедать и раздражать западный электорат, деньги которого идут на поддержку Киева.

«Рекомендации Вашингтона и Лондона – должно быть нанесено поражение России на поле боя. Это в кино можно смоделировать любой хэппи-энд. Все американские блокбастеры заканчиваются хэппи-эндом, чтобы продавать положительную эмоцию.

А если её нет? А если встанут вопросы – на что потрачены миллиарды на поддержку Украины? Не будет ли это второй Афганистан для Байдена? Началась избирательная кампания, и теперь для Байдена тоже головная боль – как вырулить на успешный трек», – добавил Карасёв.

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