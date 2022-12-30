Украина может стать для США вторым и Вьетнамом, и Афганистаном

Запад отказался от стратегии сдерживания и готовится к наступательным действия в отношении России.

Об этом в интервью рутуб-каналу «Украина.Ру» заявил политолог Дмитрий Евстафьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Период сдерживания России прошел. Запад и, прежде всего, европейские страны слишком глубоко втянуты в конфликт в бывшей Украинской ССР. Там уже ни о каком сдерживании речи не идет. Для Запада есть два вопроса, на которые нет ответа не только у нас, но и у самого Запада. Вопрос №1 – насколько далеко и глубоко способен пойти Запад в недекларируемой интервенции в Украинскую ССР. Ясно, что поляки и, видимо, румыны готовы к отправке своих вооруженных сил в национальной униформе, но не как НАТО. А вот НАТО готово за них вписаться или нет? По моим наблюдениям, у самих западников нет ответа на этот вопрос», – сказал Евстафьев.

Второй вопрос, по его мнению, заключается в том, «готовы ли США к тому, что Украина станет их Вьетнамом».

«Осознание того, что Украина – это их Вьетнам, а не наш – в США есть. Осталось ответить, дозрели ли США к тому, чтобы переиграть вьетнамскую войну. Это их болезненный комплекс, и теперь на Украине они считают, что могут не допустить тех ошибок, которые были допущены во Вьетнаме. Америка готова переиграть или, почувствовав, что конфликт вокруг бывшей Украинской ССР становится Вьетнамом, примет то решение, которое она всегда в таких случаях принимала – потихонечку, стыдливо прикрываясь политическими заявлениями, возьмет и уйдет. Как это было в Афганистане.

Оба эти вопроса не лежат в плоскости сдерживания России, а в плоскости того или иного формата прямого столкновения с Россией», – сказал Евстафьев.