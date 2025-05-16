Украина может стать причиной конфликта Британии и возвращающейся к милитаризму Германии

Вадим Москаленко.  
16.05.2025 23:59
  (Мск) , Киев
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Великобритания, Вооруженные силы, Германия, Дзен, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


На фоне событий, связанных с конфликтом на Украине, в Европе началась «нешуточная конкуренция за центр силы».

Об этом на канале «Дикий Live» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На фоне событий, связанных с конфликтом на Украине, в Европе началась «нешуточная конкуренция за...

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«Неслучайно появление «Веймарской тройки+» – Франция, Германия, Польша, плюс Британия. Это говорит о том, что в Европе началась нешуточная конкуренция за центр силы. Британия за счёт российско-украинской войны резко нарастила своё влияние на европейскую политику в целом и в частности, установила особо отношение по Северной Европе, рассчитывая, что в этом составе они будут серьёзным игроком в северном направлении.

Но Британия всегда была сильна и в центральном направлении – Польша, Румыния, Украина. Большое влияние на внутриукраинские политические процессы и элиту стало несомненным козырем Британии, что не может не раздражать Старую Европу.

Они выглядят как союзники в единстве помощи Украине, а на самом деле там идёт мощнейшая внутренняя конкуренция за то, в какие схемы и проекты будет входить Украина после войны в рамках европейской политики», – сказал Ермолаев.

Поэтому, считает эксперт, именно сейчас нужно ожидать «проактивной, агрессивной политики Германии».

«В Веймарском треугольнике, на мой взгляд, как раз позиция Германии наиболее сильная. В этом отношении всё ещё впереди. Германия будет претендовать на роль ядра будущей европейской безопасности. Акцент на ответственности Европы на будущих саммитах НАТО, реформистская позиция США – будут реабилитировать Германию, помогать вернуть былое могущество как военно-политической державы.

Многие ограничения, которые терпела Германия после Второй мировой войны, сейчас будут пересматриваться. И в этом контексте российско-украинская война стала для Германии хорошим триггером. Шикарный повод милитаризироваться», – добавил укро-политолог.

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