16.10.2020, Киев, Игорь Петров
 
Политика, Россия, Украина
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Украина может сыграть роль Балкан накануне Первой мировой войны


Распад Украины повлечет тяжелые геополитические последствия для всего мира, поэтому никто из внешних игроков в нем не заинтересован.

Об этом в эфире телеканала «Перший козацький» заявил директор УИАМП Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В распаде Украины никто и внутренних и внешних игроков не заинтересован. Внешние игроки пытаться в большей и меньшей мере управлять здесь какими-то экономическими и политическими процессами в силу своих интересов, которые появляются на этой территории. Но в то же время, никто из них не заинтересован в распаде страны. Распад и раздел Украины в случае распада по своим геополитическим последствиям означает крах всей мировой системы, которая выстраивалась после Второй мировой войны.

Украина сыграет иных роль Балкан перед Первой мировой войной – здесь насколько переплетены интересы разного рода. Поэтому, я думаю, что пока что никто не хочет этого. Идет борьба за контроль, мы видим какой-то молдавский сценарий, но нет желания что-то там разорвать. Россия своих целей в Украине достигла очень дорогой ценой, крайне дорогой экономической и политической ценой – ни Украина, ни Грузия членами ЕС в ближайшее время не станут, и базовая цель российская здесь достигнута», – сказал Бортник.

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