Украина может взорвать дамбу и затопить несколько населенных пунктов ЛНР

16.01.2019, Луганск, Владимир Гладков

Украинская армия может взорвать дамбу Мироновского водохранилища и затопить территорию ЛНР.

Наблюдателями ОБСЕ были обнаружены взрывные устройства, установленные неподалеку от блокпоста ВСУ на дамбе водохранилища, которое питает протекающую через территорию ЛНР реку Лугань.

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Данный факт зафиксирован в отчете СММ на официальном сайте ОБСЕ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Наблюдатели впервые видели две квадратные деревянные коробки темно-зеленого цвета (с присоединенными проводами), прикрепленные к металлическим воротам шлюза на северной стороне Мироновского водохранилища и недалеко от блокпоста Вооруженных сил Украины, расположенного вблизи н. п. Роты (подконтрольный правительству, 66 км к северо-востоку от Донецка). Невооруженный военнослужащий сообщил команде Миссии о наличии взрывоопасных предметов на шлюзе», – говорится в отчете.

При этом, по словам донецкого журналиста Сергея Макаренко, в случае успешного осуществления диверсии ВСУ, часть территории ЛНР вместе с населенными пунктами может подвергнуться затоплению.

«Если ВСУ взорвут эти ворота, то уровень реки Лугань поднимется до критической отметки, что вызовет наводнение в населённых пунктах Троицкое, Калиново, Ириино и Первомайск. Это повлечёт за собой большое количество жертв среди мирного населения, экологическую и гуманитарную катастрофу на всей территории ЛНР», – предостерегает журналист в своем Telegram-канале.