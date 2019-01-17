Украина может взорвать ГТС

17.01.2019, Москва, Владимир Гладков

Судьба украинской газотранспортной системы находится в руках американцев, которые могут в любой момент перекрыть транзит ради получения европейского рынка энергоресурсов.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский политолог Дмитрий Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Европейцам нужно понимать, что судьба украинского транзита находится не в руках Украины, не в руках России, не в руках Европы. Она находится в руках США.

Потому что до того, как будет достроен «Северный поток», Украина может прекратить этот транзит под видом взрывов, или под видом справедливого гнева против агрессора – это не важно. Но пострадавшей стороной будет Европа. И на этот объём американцы должны успеть зайти со своим газом», – отметил Куликов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в марте 2014 года киевский миллионер Геннадий Балашов призвал власти Украины взорвать трубопровод, по которому через территорию Украины в Европу прокачивается российский газ.

«Нам никто не поможет, и единственное, что мы можем – это ВЗОРВАТЬ ТРУБУ, что бы нанести ущерб Газпрому, прекратить перекачивать через свою территорию российский газ. Мы должны взорвать трубу, на российской границе, остальное заминировать, и просить ООН ввести войска. Только огромные потери денег остановят Путина. Взорвать газовую трубу – это единственное, что можно сделать», – говорилось в заявлении Балашова.

После этого против Балашова в России было возбуждено уголовное дело по статье экстремизм.