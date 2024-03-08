Украина может законно разделиться на десятки частей – Арестович продолжает изумлять Соловьёва

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Проживающие на Украине сотни национальностей могут потребовать от Киева реализации своего права на самоопределение – и основать собственные государственные образования.

Об этом в эфире видеоблога иноагента, беглой российской либеральной журналистки Юлии Латыниной заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, внесенный в перечень экстремистов и террористов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Запад эксплуатирует так называемое право нации на самоопределение. Более идиотской конструкции невозможно было придумать, но авторы этой идеи никогда не думали, какую мину они закладывают. Простой пример – в Одессе живёт официально 136 национальностей. А ну, каждая из них попросит своё отдельное государство, воспользовавшись правом на самоопределение. Что тогда? Украина в прошлую Гражданскую войну уже была поделена на 65 территорий. Вы хотите повторения этого?», – сказал экс-советник Зеленского.

«Ни один националист или поборник моноэтнической нации на Украине, где официально по переписи 2022 года 58 национальностей, не сможет объяснить, почему Украина не должна поделиться на множество государств, и почему нельзя дать Донбассу и Крыму отсоединиться. Если у наций и малых народов есть право малых народов. Они могут сказать, как и было в преамбуле Русской весны: «Мы, малый народ Донбасса (или Крыма) требуем своего права на самоопределение, по косовскому варианту». И что, почему мы вводили туда танки, грозимся забрать силой. На каком основании? А если львовские армяне захотят, пользуясь правом на самоопределение, отделить часть Львова и сказать, что это независимое государство, как каталонцы? А если в Закарпатье венгры? Азербайджанцы, крымские татары, ленки захотят отделиться. Отпускать их? Или мы уже будем выступать как империя по отношению к ним – та самая кровавая империя, которую вы видите в Москве?», – иронически подытожил Арестович.