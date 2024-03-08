Украина может законно разделиться на десятки частей – Арестович продолжает изумлять Соловьёва

Вадим Москаленко.  
08.03.2024 19:53
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1035
 
Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Спецоперация, Украина


Проживающие на Украине сотни национальностей могут потребовать от Киева реализации своего права на самоопределение – и основать собственные государственные образования.

Об этом в эфире видеоблога иноагента, беглой российской либеральной журналистки Юлии Латыниной заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, внесенный в перечень экстремистов и террористов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Проживающие на Украине сотни национальностей могут потребовать от Киева реализации своего права на самоопределение...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Запад эксплуатирует так называемое право нации на самоопределение. Более идиотской конструкции невозможно было придумать, но авторы этой идеи никогда не думали, какую мину они закладывают.

Простой пример – в Одессе живёт официально 136 национальностей. А ну, каждая из них попросит своё отдельное государство, воспользовавшись правом на самоопределение. Что тогда?

Украина в прошлую Гражданскую войну уже была поделена на 65 территорий. Вы хотите повторения этого?», – сказал экс-советник Зеленского.

«Ни один националист или поборник моноэтнической нации на Украине, где официально по переписи 2022 года 58 национальностей, не сможет объяснить, почему Украина не должна поделиться на множество государств, и почему нельзя дать Донбассу и Крыму отсоединиться. Если у наций и малых народов есть право малых народов.

Они могут сказать, как и было в преамбуле Русской весны: «Мы, малый народ Донбасса (или Крыма) требуем своего права на самоопределение, по косовскому варианту». И что, почему мы вводили туда танки, грозимся забрать силой. На каком основании?

А если львовские армяне захотят, пользуясь правом на самоопределение, отделить часть Львова и сказать, что это независимое государство, как каталонцы? А если в Закарпатье венгры? Азербайджанцы, крымские татары, ленки захотят отделиться. Отпускать их? Или мы уже будем выступать как империя по отношению к ним – та самая кровавая империя, которую вы видите в Москве?», – иронически подытожил Арестович.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть