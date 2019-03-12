Украина может затмить печальную славу Третьего рейха

12.03.2019, Киев, Максим Карпенко

Гитлеровский Третий рейх померкнет по сравнению с тем, что могут устроить украинские националисты, придя к власти.

Об этом в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила киевский адвокат и общественник Татьяна Монтян.

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По ее словам, глава МВД Арсен Аваков зря заигрывает с боевиками «Азова» и «Нацкорпуса» – придет время и ему вместе с Тимошенко, Зеленским и другими придется бежать из страны под угрозой смерти.

«По сути, «Азов» вполне можно сравнить со штурмовыми отрядами, которые сыграли главную роль в приходе Гитлера к власти и некоторое время в Германии даже играли роль вспомогательной полиции. Билецкий – это не просто гопник, это идейный и высокомотивированный человек. Он реально верит во всю херню, которую творит. «Белый вождь», как его называют последователи”, – сказала юрист.

Она полагает, что Билецкий реально имеет планы по приходу к власти на Украине, хотя с однопроцентным рейтингом победить на выборах невозможно.

“Билецкий методично и монотонно создает свою структуру, находясь пока на подтанцовке, но, если ему улыбнется удача, в один прекрасный день мир увидит совершенно другую Украину, перед которой померкнет бывший немецкий рейх. Интересно, Авакову, который Авакян, Юленьке, которая Григян, и Зеленскому с его еврейскими корнями, как они собираются договариваться с «Белым вождем» после его прихода к власти», – поинтересовалась Монтян.