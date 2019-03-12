Выборы
//exit;
12.03.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Украина
Просмотров:

Украина может затмить печальную славу Третьего рейха

Гитлеровский Третий рейх померкнет по сравнению с тем, что могут устроить украинские националисты, придя к власти.

Об этом в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,  заявила киевский адвокат и общественник Татьяна Монтян.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По ее словам, глава МВД Арсен Аваков зря заигрывает с боевиками «Азова» и «Нацкорпуса» – придет время и ему вместе с Тимошенко, Зеленским и другими придется бежать из страны под угрозой смерти.

«По сути, «Азов» вполне можно сравнить со штурмовыми отрядами, которые сыграли главную роль в приходе Гитлера к власти и некоторое время в Германии даже играли роль вспомогательной полиции. Билецкий – это не просто гопник, это идейный и высокомотивированный человек. Он реально верит во всю херню, которую творит. «Белый вождь», как его называют последователи”, – сказала юрист.

Она полагает, что Билецкий реально имеет планы по приходу к власти на Украине, хотя с однопроцентным рейтингом победить на выборах невозможно.

“Билецкий методично и монотонно создает свою структуру, находясь пока на подтанцовке, но, если ему улыбнется удача, в один прекрасный день мир увидит совершенно другую Украину, перед которой померкнет бывший немецкий рейх. Интересно, Авакову, который Авакян, Юленьке, которая Григян, и Зеленскому с его еврейскими корнями, как они собираются договариваться с «Белым вождем» после его прихода к власти», – поинтересовалась Монтян.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть