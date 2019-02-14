14.02.2019, Киев, Владимир Гладков

В ближайшие пять-десять лет о продвижениях по реализации Минских соглашений можно забыть.

Об этом во время конференции в Киеве заявил украинский политолог-международник Владимир Воля, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если говорить о перспективах, почему это всё нереализуемо в ближайшие 5-10 лет, я бы отметил несколько моментов. Во-первых, по итогам выборов не будет никакой сговорчивой Рады, которая будет более готова к компромиссам, чем нынешняя. Все рассказы, что придут какие-то новые силы, которые кардинально всё изменят – да, будут партии, выступающие за определённые компромиссы, но в целом большинства не предвидится.

Независимо от того, кто будет президент, у него не будет ресурса изменить в Раде какие-то позиции. Кто бы ни был президентом в Украине, он не будет сторонником компромисса. Даже если из тройки лидеров Зеленский станет президентом, у него не будет ресурса в Раде. Второй важный аспект – то, что конфликт на Донбассе стал заложником всё более нарастающих политических столкновений между Россией и США и санкционных войн», – сказал эксперт.

Кроме того, он обратил внимание что важным фактором, который не раз был озвучен с российской стороны, урегулирования войны в Донбассе является внеблоковый статус Украины.

«После того, как были внесены изменения в Конституцию, которые не гарантируют никоим образом вступление Украины в НАТО, но курс закреплён, и я думаю, что это важное препятствие. Думаю, что Верховная рада прекрасно понимала, что это отодвигает реализацию Минских соглашений на неизвестно какой срок», – добавил политолог.

«Поэтому, что бы ни происходило на парламентских и президентских выборах в Украине, всё упирается в эту важную вещь: кто отменит изменения в Конституции и возможно ли это в ближайшие 5-7-10 лет», – спрогнозировал Волга.