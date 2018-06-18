18.06.2018, Донецк, Александр Гусар

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Украина на Донбассе переоборудует гражданские больницы в военные госпитали

В районе Угледара для создания военного полевого госпиталя в ведение Донецкой военно-гражданской администрации передано здание городской больницы, которая до этого занималась обслуживанием гражданского населения.

Об этом сегодня в ходе брифинга заявил начальник пресс-службы МО ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В районе Угледара в зоне ответственности 30 омбр отмечается формирование полевого госпиталя ВСУ. С этой целью, так называемой Донецкой военно-гражданской администрацией, в ущерб обслуживания мирных граждан, передано в эксплуатацию трехэтажное железобетонное здание вместимостью до 250 койко-мест, принадлежащее Угледарской центральной городской больнице. В настоящий момент проводится подбор медицинского персонала из числа сельских и городских врачей, которые перестанут обсуживать мирных жителей и станут лечить только боевиков», – сообщил Даниил Безсоноов.