18.06.2018, Донецк, Александр Гусар
  1 378 просмотров
Вооруженные силы, Донбасс, Медицина, Украина

Украина на Донбассе переоборудует гражданские больницы в военные госпитали


В районе Угледара для создания военного полевого госпиталя в ведение Донецкой военно-гражданской администрации передано здание городской больницы, которая до этого занималась обслуживанием гражданского населения.

Об этом сегодня в ходе брифинга заявил начальник пресс-службы МО ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В районе Угледара в зоне ответственности 30 омбр отмечается формирование полевого госпиталя ВСУ. С этой целью, так называемой Донецкой военно-гражданской администрацией, в ущерб обслуживания мирных граждан, передано в эксплуатацию трехэтажное железобетонное здание вместимостью до 250 койко-мест, принадлежащее Угледарской центральной городской больнице. В настоящий момент проводится подбор медицинского персонала из числа сельских и городских врачей, которые перестанут обсуживать мирных жителей и станут лечить только боевиков», – сообщил Даниил Безсоноов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Июнь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть