10.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Украина варварски вырубает свои леса, которые очищают воздух от вредных выбросов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге пишет директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.

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«Ответом налогу на углеродный след мог бы стать, например, налог на нетто-потребление кислорода для стран с низкой лесистостью. При наличии ума и яиц Россия и Канада при таком подходе ещё и в подъёме могли бы остаться. Ведь претензии по поводу выбросов легко парировать претензиями по поводу потребления остальными произведенного северными лесами кислорода. А вот Украина на этом празднике жизни всяко будет в заднице, ибо и выбросы осуществляет, и леса декоммунизирует…», – пишет Саливон.

Как сообщал «ПолитНавигатор», инвалида сделали крайним в вырубке леса на Западной Украине.

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