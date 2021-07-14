Украина на грани бунта. Пора покупать карабины – боевик Корчинский зовет к оружию

14.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина стоит на грани масштабных протестов, поэтому населению нужно продавать одежду и покупать карабины.

Об этом в своем видеоблоге заявил находящийся в розыске в России боевик Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Корчинского, сейчас в стране начнется раскачка революционных процессов, поэтому оружие будет не лишним.

«Сейчас в Украине будет раскачка. То есть украинцы еще этого не понимают, возможно, многие не чувствуют, но постепенно повстанческие настроения растут. Почему я так думаю? Украина находится в так называемом революционном резонансе с Кавказом и Балканами. Если начинает где-то трясти на Кавказе или на Балканах, или даже на Ближнем Востоке, обязательно начинает трясти, с определенным лагом, вне сомнения, и в Украине. Просто есть такое явление революционного резонанса, оно действует абсолютно железно», – считает боевик.

«Сейчас были бунты в Грузии серьезные. И, наверное, будут продолжаться бунты в Грузии, что-то там на Балканах. Вы видите, резкая смена ситуации в Молдавии. Сто процентов, как-то это будет задевать Украину… По партии Бога, помните, Евангелие: «Продай одежду, купи меч»? Это именно то, чем нам с вами нужно заниматься. Если вы пока что не можете купить себе карабин М4 по каким-то причинам – на вас уголовное дело или вам жаль денег, нужно что-то продать и таки купить М4», – заявил Корчинский.