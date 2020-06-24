Украина на грани голода и катастрофы – Саакашвили

24.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

МВФ прогнозирует, что Украину уже в ближайшем будущем ожидают грандиозные экономические проблемы.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону заявил беглый экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я видел последний меморандум МВФ, и те цифры, которые я там увидел, говорят о том, что Украина на грани большой экономической катастрофы. У мира есть запасы, а у Украины нет, и катастрофа будет тут.

Знаете, что мне это напоминает: перед тем, как цунами ударяет об берега, вода откатывается назад, люди смотрят – моря нет, и пока они понимают, что происходит, на них обрушивается вал воды и погибает много людей. Такая ситуация сейчас и на Украине.

Слушая многих украинских должностных лиц – они говорят, что всё под контролем, надо людям как минимум говорить, что у нас не всё хорошо, что у нас будут большие проблемы», – заявил Саакашвили.

Также беглый грузинский президент добавил, что Украина находится на пороге ужасной экономической катастрофы и повального голода.

«Я разговаривал с несколькими большими и маленькими бизнесменами, им сейчас тяжело, они говорят, что падение даже после выхода с карантина минимум 25 процентов. Это при том, что у людей были какие-то сбережения и во время карантина они тратились, и представьте, что эти деньги закончатся и они обнаружат, что у них нет ни денег, ни работы.

К тому же Европа не принимает и ограничения продлила до августа. В Европе падение около 10 процентов экономики, там рабочие места для украинцев появятся в последнюю очередь.

Украина перед лицом масштабнейшей экономической катастрофы и не стоит делать вид, что нам ничего не угрожает. Значительному количеству украинских семей угрожает голод, в этой ситуации нужно принимать экстренные меры», – предупредил Саакашвили.