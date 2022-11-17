Украина на границе с Белоруссией строит железобетонную стену с брешью

17.11.2022  16:36 (Мск)
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Белоруссия, Дзен, Украина
Новости Украины

Украинские военные начали строительство железобетонного забора  на границе с Белоруссией. Об этом сообщает Госпогранкомитет Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Высота заграждения, возведенного на украинской стороне на удалении 10-15 метров от границы,  составляет 3-4 метра. Поверх в два ряда установлена колючая проволока типа «егоза».

Украинские военные начали строительство железобетонного забора  на границе с Белоруссией. Об этом сообщает Госпогранкомитет...

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«В заборе имеются некие бреши, которые они оставляют. Идет сплошной забор протяженностью 100-200 метров, далее брешь 2-3 пролета, потом опять идет запретительный забор. Данный участок также оборудован рвом. Сотрудники ДПС Украины устанавливают смотровые вышки. Темпы работ – 2-4 плиты в день», – рассказал начальник подразделения границы.

Украинские военные, находящиеся на смотровых вышках, преднамеренно создают напряженную обстановку, целясь из оружия в людей, находящихся на белорусской территории.

Вчера белорусские пограничники в 100 метрах от границы обнаружили и сбили украинский квадрокоптер, который был оборудован видеокамерой и применялся для ведения разведки.

2 ноября в 1 километре от белорусско-украинской границы в Гомельском районе был принудительно посажен дрон, который был оборудован системой инфракрасного видения, применялся для тренировок перемещения и сброса взрывных устройств, а также ведения разведки и съемки технических средств охраны границы.

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