Украина на месяц ослабит транспортную блокаду Приднестровья

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Новости Украины

Украина временно разрешила пропустить через свою территорию автомобили с приднестровскими номерами.

Об этом сообщает МИД Приднестровья на своем официальном сайте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По инициативе приднестровской стороны Украиной было принято решение об обеспечении транзитного следования через свою территорию транспортных средств с государственными номерными знаками ПМР с 24 января по 24 февраля с.г., а также их вывоза из Украины в Приднестровье с 24 января по 1 апреля с.г. Приднестровье продолжит прилагать все возможные усилия в целях обеспечения беспрепятственного доступа всех категорий автотранспорта ПМР к международному дорожному движению», – говорится в сообщении.

Украина по сговору с Молдовой с первого сентября не пропускает через границу машины с приднестровскими номерами. Приднестровье не может осуществлять регулярные пассажирские автобусные маршруты в Украину и транзит через эту страну своих товаров. Также стало невозможным использование приднестровских реанимобилей для срочного направления пациентов в лечебные учреждения Украины и России.

Уже в первый день транспортной блокады пограничники не пустили 17 машин на приднестровских номерах, из них один большегруз, а также все одесские рейсы ОАО «Автостанций Приднестровья». Люди в Первомайске переходили границу пешком.

Решением проблемы может стать переход приднестровских водителей на нейтральные номера.

Образцы нейтральных номерных знаков для Приднестровья были разработаны при содействии миссии EUBAM (European Union Boarder Assistant Mission) в 2013 году.

Однако Молдова непременным условием выдачи таких номерных знаков считает наличие молдавского водительского удостоверения. Приднестровцам для того, чтобы получить это удостоверение, необходимо предъявить молдавские документы. Таким образом, от возможности использования нейтральных номерных знаков отсекаются граждане Украины и России, проживающие в Приднестровье.

В 2006 году на референдуме в Приднестровье более 97 процентов избирателей высказались за независимость с последующим присоединением к России. Итоги этого голосования отказывались признавать как прозападные силы в Кишиневе, так социалисты Игоря Додона, который заявлял о невозможности воссоединения ПМР с РФ.