Украина на месяц отложила транспортную блокаду Приднестровья

06.09.2021 14:36 (Мск), Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Машины с приднестровскими номерами могут беспрепятственно пересекать границу Украины до 1 октября.

Об этом МИД Приднестровье сообщает в своем официальном телеграм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По дипломатическим каналам получена информация о возможности беспрепятственного транзитного следования автотранспорта с приднестровскими номерными знаками по территории Украины до 1 октября с.г.», – говорится в сообщении.

С 1 сентября Украина в одностороннем порядке перестала пропускать машины на приднестровских номерах, хотя президент Молдовы Майя Санду в начале августа лично пообещала зампреду администрации президента РФ Дмитрию Козаку, что блокады непризнанной республики не будет еще полгода.

Спикер молдавского парламента Игорь Гросу признал, что Молдова просила Украину отложить введение «нейтральных номеров» для приднестровских автомобилей при въезде на ее территорию. Однако он отрицает, что данный запрос был согласован с Москвой.

«Решение принадлежало нам, а не г-ну Козаку. Чтобы дать им больше времени и чтобы возникла альтернатива. Но я сказал, что в качестве альтернативы может появиться рейсовый транспорт, и тогда у человека будет альтернатива и выбор между тем или иным», – сказал Гросу в интервью «Europa Liberа».

Между тем телеканал «Первый Приднестровский», сообщает, что жители ПМР до сих пор оставляют свои автомобили в кустах и идут домой через КПП пешком.

Министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев надеется, что решение проблемы будет найдено.

«Да, мы считает действия Украины недальновидными и ошибочными, но мосты не сожжены, двери не закрыты, возможность решения проблемы есть. Мы надеемся на то, что здравый смысл и рациональный подход возобладают. Те сигналы, которые мы слышим с молдавской стороны о том, что необходима отсрочка, будут проверяться конкретными делами», – сказал Игнатьев.

Приднестровско-молдавские экспертные группы экспертные группы проведут срочные заседание в ближайшее время. Возможен визит в Приднестровье председателя ОБСЕ.

Решением проблемы может стать переход приднестровских водителей на нейтральные номера. Образцы нейтральных номерных знаков для Приднестровья были разработаны при содействии миссии EUBAM (European Union Boarder Assistant Mission) в 2013 году. Однако Молдова непременным условием выдачи таких номерных знаков считает наличие молдавского водительского удостоверения. Приднестровцам для того, чтобы получить это удостоверение, необходимо предъявить молдавские документы. Таким образом, от возможности использования нейтральных номерных знаков отсекаются граждане Украины и России, проживающие в Приднестровье.

В Приднестровье предлагают внедрить механизм нейтральных прав. Инициативу поддержали в ОБСЕ, но Молдова блокирует предложения. Пока только 5% приднестровских водителей оформили нейтральные номера.