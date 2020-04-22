Украина на перепутье. Два реванша и пожирание Зеленского всей стаей

22.04.2020, Киев, Сергей Устинов

Спустя год после формальной смены власти украинская политическая телега вплотную подьехала к стратегической развилке с указателем. Все как в классическом варианте известной сказки: можно пойти налево, направо и прямо.

Сложившаяся ситуация топтания на месте долго продолжаться не может, так как не устраивает никого из основных игроков. Неудивительно, что противоборствующие стороны в один голос говорят о приближении «реванша», видя его признаки в действиях оппонентов. Так что уникальность нынешней ситуации в том, что Украина беременна сразу двумя реваншами. И вопрос лишь в том, какой из них будет реализован на практике.

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За избранием Зеленского, помимо шкурных интересов вложившихся в него олигархов, стояла усталость подавляющей части общества от эксцессов революционной пятилетки и желание закрыть историю с майданом, перевернув эту страницу украинской истории. Это не имело ничего общего ни с реализацией идей «антимайдана», ни, тем более, не предполагало возвращения на родину бежавших в Москву политэмигрантов.

Речь шла не о том, чтобы отменить итоги националистической революции, а в том, чтобы поставить окончательную точку в самой этой революции. Любая хаотизация порождает ответное стремление к упорядоченности, но уже на новом фундаменте. Психопатам нельзя надолго отдавать на откуп жизненно важные структуры. Люди, даже поддерживавшие майдан, устали жить в ситуации, когда у революции есть начало, но не видно конца.

Стихию революционного активизма нужно было загнать в берега, восстановить некое подобие законности, вернуть государству монополию на насилие и определение государственной стратегии – словом, вернуть страну из повестки анархии в повестку порядка.

Вокруг темы порядка сейчас на наших глазах формируется ситуативная коалиция из очень разных игроков с разными кратко- и долгосрочными целями. Тут мы видим и Медведчука, и Коломойского, и экс-регионалов, и министра МВД Арсена Авакова. Именно их имеют в виду публицисты из промайдановского лагеря, когда пугают реваншем.

Если отбросить словесную шелуху, этот реванш состоит в том, что сегодня пришёл черед «сливать» националистов. Они выполнили предназначенную им грязную работу, расчистили политическое пространство от конкурентов, и теперь не нужны ни в качестве уличных погромщиков (общество устало от погромов), ни даже в виде пушечного мяса на фронте – люди без царя в голове банально мешают конструктивно договариваться, что показала история с разведением в районе Золотого на Луганщине.

Среди сегодняшних «контрреволюционеров» немало тех, кто в 2014-2017 годах делал все для доламывания и расшатывания институтов государственности, поскольку тогда именно этот путь вел к скорейшему обогащению. Но проблема в том, что любая система, в том числе и такая, имеет свой ресурсный лимит, по превышению которого, издержки становятся больше возможных прибылей.

И вот уже мы видим, как бывшие мародеры внезапно начинают требовать порядка и пытаются продать себя населению в качестве тех, кто такой порядок наведет – с тем же напором, как несколькими годами ранее продавали себя в качестве радикалов.

Яркий пример подобного умения – Игорь Коломойский, сначала выгодно наварившийся на раскручивании маховика войны в качестве ультрапатриота, «спасшего от Путина Днепропетровскую область», а сейчас, с не меньшей убедительностью рассказывающий западным журналистам о том, что когда «российские танки будут стоять возле Кракова и Варшавы, НАТО будет пачкать штаны и покупать памперсы». В этом уравнении риторика – переменное. Постоянная же величина – неизменно остающийся в прибыли говорящий.

Та же история с нынешним кандидатом в диктаторы Арсеном Аваковым. Который сначала к карьерной выгоде для себя развалил систему МВД памятной всем эпической реформой, а сегодня предлагает повысить его в должности в обмен на спасение от охватившего страну криминального беспредела.

Примечательно, что в политической верхушке и кругах ее обслуги уже «прокачивают» тему «Украина после Зеленского» – и это несмотря на то, что действующий президент жив-здоров и, по его словам, в отставку не собирается. Тем не менее, эксперты уже вовсю его политически хоронят, соревнуясь в прогнозах о том, когда это произойдет – в этом году или в следующем.

Фантазии киевских наблюдателей простираются вплоть до нового издания фигуры «и.о президента» – то есть, рассматривают как возможный, вариант, при котором спикер парламента при определенных обстоятельствах временно исполняет обязанности главы государства.

Впрочем, есть и другой вариант, согласно которому, третье по счету правительство Зеленского возглавит сильный премьер из олигархического лагеря. Бенефициаром условного варианта «сильный премьер» в Киеве вполне уверенно называют главу МВД Арсена Авакова, демонстрируемые амбиции которого в последнее время выходят далеко за рамки сугубо министерских полномочий.

В частности, на одном из последних заседаний правительства он открыто атаковал тот сектор украинской политики, который принято называть «соросятами». И хотя формально обсуждавшийся на кабмине вопрос был чисто организационным и касался целесообразности финансирования из-за рубежа общественных советов при министерствах, тем не менее, месседж, посланный Аваковым обществу через СМИ был весьма красноречив. «Государственные органы не должны спонсироваться, даже с благими целями, иностранными субъектами», – заявил министр.

Тут стоит отметить, что именно общественные советы в украинских реалиях стали эффективным способом давления на власть со стороны представителей внешнего управления, имитирующих «гражданское общество» и делегирующих своих представителей в подобного рода «общественные структуры», чьи полномочия год от года тихой сапой расширяются.

Замах Авакова на борьбу с «соросятами» явно сближает его публичные позиции с другими группами, недовольными грантоедским засильем в администрации Зеленского: нетрудно заметить почти дословное сходство аваковских тезисов с требованиями, продвигаемыми на каналах из пула Виктора Медведчука юристом Портновым или партией Шария, которых, в свою очередь, медийно «облизывают» лоббисты Коломойского из «Слуги народа». В данном случае, это не просто взаимный обмен комплиментами, а демонстрация готовности действовать сообща и сообща же продвигать общую линейку тезисов.

При этом следует понимать, что это все ни разу не идеологическая борьба. А скорее, своеобразный тендер на выполнение работ и услуг в рамках одного политического вектора. Существует целый политический кластер, чувствующий себя обделенным властью, и уверенный в том, что он выполнит эту работу качественнее, быстрее и лучше, чем конкуренты, вышедшие из «соросовской шинели».

Публичное «опускание» нескольких предельно токсичных и одиозных в глазах не поддерживающей майдан части украинского общества персон должна стать зримым символом того, что в стране что-то меняется – для одних, и неопровержимым доказательством «реванша» – для других.

Исходя из этой оптики, становится понятным, почему из всей массы «героев майдана» на роль публичных козлов отпущения были избраны одессит Сергей Стерненко и экс-нардеп Татьяна Черновол. Именно благодаря их медийности и знаковости в глазах общества, а не потому, что вменяемые им преступления какие-то особо выдающиеся на фоне деяний остальных «патриотов». И Стерненко, и Черновол, и Пашинский с Парубием – это, в данном случае, люди-символы. А их осуждение – это показательная порка для всей общественной группы, которую они представляют.

Экс-регионалы, ситуативно играющие сейчас на стороне Коломойского, рассчитывают за счет такого союза снова вернуться к власти уже на ближайших выборах или сразу после них – в ходе дележа портфелей в исполнительной власти.

Но следует понимать: общность целей имеет место лишь по внутренней повестке, да и то лишь в желании совместными усилиями отодвинуть западное лобби от корыта. Отсюда и нарратив «прогоним иностранных агентов». А, например, по вопросам отношений с РФ и мира на Донбассе позиции сильно отличаются. Например, линия Медведчука и линия Авакова – сильно разные.

Понятно при этом, что Портнов и Ко заинтересованы в более глубоком реванше, чем, скажем, Аваков. Просто потому, что чем дальше задвинут «героев майдана», тем больше жизненного политического пространства будет для бывших регионалов. Для них это банальная борьба за «лебенсраум». А Авакову вполне достаточно того, чтобы отогнать бывших соратников по майдану от кормушки. Сажать их он желанием не горит, что и продемонстрировал публичной реакцией на «дело Черновол». Потому что это в определенном смысле подрывает уже его легитимность.

Отсюда и борьба за перетягивание публичной повестки. Риторика Портнова – радикализация. В этом он союзник Медведчука и частично Коломойского. Но вряд ли даже у них получится ревизовать политические итоги Майдана в целом. Так что их реванш будет достаточно ограниченным, хотя – в случае удачи, конечно – весьма эффектным. И самые запачканные «герои вчерашних дней» несомненно сядут, что позволит организаторам этого реванша предъявить жаждущей крови и мести публике конкретные результаты, представ перед своей целевой аудиторией в образе «Зеленского здорового человека» – который выполняет свои обещания.

Одновременно оформилась и уже «бьет копытом» в нетерпеливом ожидании активных действий и другая коалиция – отодвинутых от корыта бенефициаров Майдана. Часть из них на виду – это Порошенко с окружением. Другие пытаются снова «поймать звездочку» и вернуться в большую политику – как экс-премьеры Яценюк и Гройсман, ушедший в тень, но не утративший амбиций экс-секретарь СНБО Турчинов, олигарх Виктор Пинчук, чьи политтехнологи лепят новый либерально-националистический проект на замену вышедшему в тираж «Голосу» Вакарчука.

В этом же лагере и главный олигарх страны Ринат Ахметов. С одной стороны, восстановивший свои позиции при президенте и наладивший отличную взаимовыгодную коммуникацию с Банковой, оказывая ей всякие полезные услуги, а с другой – подкармливающий Порошенко и вкладываюший деньги в «медиапрокачку» Яценюка.

Идеологически и дискурсивно Зе и так уже почти неотличим от своего предшественника, представляя собой его «обезжиренную» версию и не решаясь переступить ни одну из нарисованных для него «красных линий».

Нерешительная и трусливая политика Зеленского создала все условия для того, чтобы представители националистического лагеря, так и не дождавшиеся обещанных «весенних посадок», вновь подняли головы, воспряли духом, перегруппировались и пошли в наступление, желая восстановить утраченные позиции. Для партии войны и накрученного пропагандой ее актива происходящее – это последний и решительный бой.

Сейчас Порошенко и Ко одной рукой ситуативно поддерживают Зеленского голосами в парламенте, помогая выполнять обязательную программу по ублажению международных кредиторов, но они же медийно умножают на ноль его рейтинги и создают почву для массовых протестных выступлений под лозунгами партии реванша и войны уже в самом ближайшем будущем.

Единственное, что серьезно мешает этому реваншу – отрицательная популярность его основных фронтменов. Но если партия войны вдруг избавится от тянущих ее на дно Яценюков и Порошенок и получит во главе себя действительно свежее и незатасканное в политических собачьих боях последних лет публичное лицо, у нее появится шанс.

Есть свое слабое место и у ситуативной коалиции Коломойского, Авакова, Медведчука и экс-регионалов. Уж слишком она напоминает эпический «теремок» из сказки. Не хватает лишь медведя, который бы пришел и развалил всю эту и без того хлипкую конструкцию. Так что те, кто сегодня ставят на этот реванш, рискуют оказаться в ситуации, когда замах был на рубль, а результат вышел на копейку.

Вместе с тем, любая возможная перемена слагаемых в украинской политике вряд ли изменит что-то стратегически. Разве что американские лоббисты, работавшие на демократов, уступят место американским лоббистам, связанным с Трампом, если последний сумеет переизбраться на второй срок.

Чем все это закончится, и какой из двух реваншей в итоге победит, предсказать сложно. Единственное, что не оставляет сомнений – довольно жалкая политическая судьба лично Владимира Зеленского, причем, в обоих вариантах. Лишенного рейтинга и поддержки президента эти почуявшие запах крови шакалы будут добивать стаей.