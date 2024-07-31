Украина на пике критической ситуации – Луценко

Анатолий Лапин.  
31.07.2024 14:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 843
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Ближайшее время станет самым сложным для украинской армии, потому что Россия бросит все свои резервы, чтобы проломить фронт.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, служивший в ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ближайшее время станет самым сложным для украинской армии, потому что Россия бросит все свои...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Если говорить серьезно, то мы сейчас находимся на пике критической для нас ситуации. Дело в том, что затянутая по политическим мотивам мобилизация, которую начинали еще в прошлом году, только сейчас началась. И бойцам нужно пройти пятинедельные курсы первичной подготовки. Осталось два-три, иногда четыре недели. Русские это знают, и все свое преимущество, которое они имеют и в численном составе (550 тысяч орков и полное господство в воздухе, и десятикратное преимущество в снарядах), сейчас бросили, чтобы в эти две-три недели проломить наш фронт», – сказал Луценко.

«В силу того, что мои побратимы находятся под Покровском, фронт проходит за 14 километров от этого ключевого города. А от трассы от Покровска на Часов Яр враг стоит за пять километров. Потому сейчас – критический момент», – заявил Луценко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть