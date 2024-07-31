Украина на пике критической ситуации – Луценко

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Ближайшее время станет самым сложным для украинской армии, потому что Россия бросит все свои резервы, чтобы проломить фронт.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, служивший в ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если говорить серьезно, то мы сейчас находимся на пике критической для нас ситуации. Дело в том, что затянутая по политическим мотивам мобилизация, которую начинали еще в прошлом году, только сейчас началась. И бойцам нужно пройти пятинедельные курсы первичной подготовки. Осталось два-три, иногда четыре недели. Русские это знают, и все свое преимущество, которое они имеют и в численном составе (550 тысяч орков и полное господство в воздухе, и десятикратное преимущество в снарядах), сейчас бросили, чтобы в эти две-три недели проломить наш фронт», – сказал Луценко.

«В силу того, что мои побратимы находятся под Покровском, фронт проходит за 14 километров от этого ключевого города. А от трассы от Покровска на Часов Яр враг стоит за пять километров. Потому сейчас – критический момент», – заявил Луценко.