Украина на поле боя с поставленной НАТО задачей не справилась – эксперты

Новости Украины

У США и НАТО не выходит руками Украины ослабить Россию, поэтому они будут использовать уже проверенный способ – пытаться обрушить систему государственной власти.

Об этом говорили участники эфира на телеканале «Россия 1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они понимают, что на поле боя победить нас невозможно, напрямую воевать они с нами не собираются, Украина с этой задачей не справляется. Все заявления последней недели, даже касающиеся Украины, со стороны западных наших оппонентов, мы можем посмотреть: люди, которые в апреле говорили «Россия должна проиграть. Эта война должна быть выиграна на поле боя, Украина победит», теперь говорят: «Нужны переговоры на любых условиях. Нам надо понимать, что все закончится переговорами». Понятно, что это не объясняется никакими другими обстоятельствами, кроме как полным крахом ВСУ и успешным продвижением наших вооруженных сил», – отметил декан факультета управления и политики МГИМО, член Общественной палаты РФ Генри Сардарян. «Соответственно остается давно испробованный способ, который дал свой результат в 1917 году, когда наши войска были в двух неделях от Царьграда и мы могли бы войти в Константинополь. Оказалось намного проще вместо того, чтобы с нами успешно воевать, просто обрушить систему государственной власти в стране, потому что – мы к этому были не совсем готовы. Для этого будет использоваться два вот этих вектора. Дестабилизировать национальные республики теми же методами, которыми можно пытаться дестабилизировать Москву, было бы не рационально. Намного проще было бы там использовать национальные и конфессиональные факторы. В то же время дестабилизировать Москву, Питер национальным или конфессиональным вопросом конечно можно, но намного проще использовать социальные факторы, социальное напряжение», – рассказал Сардарян.

Профессор Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев отметил, что политика США на расчленение России никуда не делась, несмотря на все исторические зигзаги.

«Процессы, которые мы наблюдаем последние недели, сугубо положительные. Вот этот выход на поверхность идеи о расчленении России, как средство конкуренции с ней и противодействия ей, я тоже считаю очень положительным моментом. А чем это отличается от той политики, которую они скрытно проводили очень долгие годы. Все это уходит корнями в декларацию о порабощенных народах, которые США должны были освобождать еще в СССР, это середина 50-х годов. С тех пор была перестройка, перестрелка, перекличка, партнерство. Но почему-то вот эту декларацию, которая прямо указывает на расчленение России как стратегическую линию США по отношению к нашей стране, почему-то никто отменять не собирался», – заключил эксперт.