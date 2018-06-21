Политнавигатор - Новости России и Украины
21.06.2018, Киев, Максим Карпенко
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Украина, Экономика коллапса

Украина на пороге голодного бунта


Украина стоит на пороге очередного Майдана, грядущая революция будет социалистической. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил украинский правозащитник, участник студенческих акций протеста начала 90-х годов, Владимир Чемерис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, об этом свидетельствует недавний бунт шахтеров, афганцев и чернобыльцев под стенами Верховной Рады и тот факт, что их требования никогда не выполняются.

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«Главные требования, которые сейчас есть у украинского народа – это социальные. Вопрос в том, что у нас было уже не два, а, наверное, пять майданов. Был и чернобыльский майдан 2011-го года, где, как раз, афганцы и чернобыльцы выступили с теми же самыми требованиями, что и сейчас. Все майданы имели разные поводы, но имели социальные причины… То, что после последнего майдана эта система не изменилась, я думаю все уже прекрасно убедились. Почему афганцы прибегли к радикальным действиям – потому что они уже много раз выходили, проводили свои акции, но реакции никакой не было. Реакция вице-спикера Верховной Рады и Кабинета министров свидетельствует, что де-факто их требования не будут реализованы. Мы стоим на пороге нового майдана и этот майдан, уже будет выразительно социальный с социальными требованиями», – заявил Чемерис.

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