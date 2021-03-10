«Украина на пороге информационной капитуляции!» – Муждабаев

10.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина проиграла информационную войну Российской Федерации.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил меджлисовский пропагандист Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Муждабаева, на украинском ТВ практически перестали говорить о «войне», «оккупации» и так далее.

«То, что я наблюдаю, – это информационная и медийная капитуляция Украины. Фронт стоит, армия стоит, люди готовы воевать за Украину и так далее, а информационный фронт совершенно заброшенный. Ну, в плане противостояния России, так точно. И в плане того, что не напоминают людям об агрессии, об оккупации. Все это больше напоминает какой-то цирк поверхностный…

Уже пару лет все главные каналы полностью отрублены от оккупированных территорий. Это коммерческие каналы, они закодировали сигнал, чтобы его продавать, а на самом деле получается, что просто люди тупо брошены в оккупации, и большинство крупных каналов украинских никто там не видит. Из свободных каналов в свободном доступе – это «Прямой», «Эспрессо», «Общественное телевидение», ну и канал ATR. А большая часть каналов недоступна.

Упоминание о войне и оккупации составляет менее полпроцента вообще всего вещания. Может быть 1%, может быть десятые процента – на разных каналах по-разному, но это очень непопулярная тема. Были уже замеры упоминания войны и оккупированных территорий – очень малое количество упоминаний, и это было еще года два назад, что-то 1,5%. Я не думаю, что ситуация стала лучше сейчас, я думаю, что хуже стала», – заявил Муждабаев.