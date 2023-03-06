«Украина на удаленке», или Мертворожденная затея, от которой пахнет Медведчуком

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Пока мы с вами обсуждаем перспективы продления истекающей на днях зерновой сделки и следим за новостями из Артемовска, серьезные люди заняты серьезным делом.

На днях свершено незамеченным основными новостными агентствами состоялось эпохальное событие: виртуальное онлайн-заседание Всеукраинской инициативной группы по проведению Всеукраинского Вече для формирования на нем «единственно легитимного представительства украинского народа».

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Как сообщил в своем телеграмм-канале один из инициаторов и участников данного мероприятия, бежавший в Россию киевский журналист, бывший политзаключенный режима Порошенко и глава запрещенной уже при Зеленском украинской партии «Держава» Дмитрий Василец, на онлайн-заседании присутствовало 459 граждан Украины из 35 стран.

«В инициативную группу вошли, к сожалению, не все желающие, поскольку физически мы не могли ответить всем откликнувшимся на наш призыв о формировании официального Представительства украинского народа»,- уверяет Василец.

Тем не менее, по его словам, участникам виртуального мероприятия «удалось разработать в рамках Конституции Украины такой документ, по которому украинский народ будет иметь возможность в обход режима предателя и коллаборациониста Зеленского объединиться и защитить себя от геноцида».

Виртуальные борцы с режимом Зеленского утвердили «проект Декларации защиты украинского народа», согласно которому Зеленский объявлен «предателем украинского народа».

Среди участников и членов инициативной группы – множество бежавших из Украины после начала СВО лидеров мнений из антимайданного лагеря – известных блогеров, публицистов, общественных активистов, правозащитников. Достаточно упомянуть такие фамилии, как Александр Семченко, Александр Скубченко, Павел Онищенко, Дмитрий Василец, Валентин Рыбин, Максим Шихалеев, Андрей Пономаренко….

Безусловно, у каждого из них свои счеты с нынешним киевским режимом, все они в разной мере пострадали от произвола власти.

Только вот почему-то не покидает стойкое ощущение, что каждый из этих, взятых по отдельности и оказавшихся в непростой жизненной ситуации достойных людей сегодня участвует в какой-то постыдной инсценировке, виртуальном симулякре, имитирующем украинское сопротивление. Симулякре, от которого отчетливо пахнет…Медведчуком.

Хотя сам беглый лидер ОПЗЖ и не засветился пока что лично в формате этого виртуального вече, тем не менее, мастерство, как говорится, не пропьешь. Да и почерк политтехнологов весьма узнаваем. Ощущение такое, как будто ты на машине времени вернулся в 2015 год и присутствуешь при появлении очередной мертворожденной оргструктуры беглой украинской оппозиции, с громким и пафосным названием.

Такие же виртуальные структуры, которые фигурировали в отчетах о работе на Украине и под которые наверняка списывались значительные деньги, которые любил плодить московский партнер Медведчука и бывший куратор украинского направления в Кремле Владислав Сурков. Пользы от них, правда, было как с козла молока, однако их защитники оправдывали такое очковтирательство тем аргументом, что и вреда однако тоже никакого не было. Хотя, если подумать, вред все же был и значительный.

Такие «потемкинские деревни» создавали у противников майданного режима и у российского руководства, которому шли доклады, иллюзию массового реального сопротивления, которого не было.

По большому счету, из таких вот маленьких пазлов и бесполезных и ставших нарицательными «комитетов спасения Украины» складывалась та искаженная картина восприятия украинской реальности в Москве, на основе которой верстались оказавшиеся провальными и нереалистичными первоначальные планы СВО.

Оказалось, что готовое массово поддержать российскую армию украинское сопротивление, о котором медведчуки докладывали в Москву, – это липа. Такой же липой оказались и легальные структуры, позиционировавшиеся в качестве «пророссийских». Они разбежались и ушли в тину в первые же дни СВО.

Никто русских с цветами встречать не вышел, наоборот, многолетняя антироссийская пропагандистская накрутка привела к тому, что русские столкнулись с неиллюзорным и весьма упорным сопротивлением со стороны не какой-то жалкой кучки бандеровских маргиналов, а вовлеченных в антироссийский проект сотен тысяч людей, прежде всего – молодых, выросших уже после Майдана.

Пока создатели виртуальных иллюзий докладывали в Москву о росте рейтингов ОПЗЖ, украинской молодежи создавали мотивацию ненавидеть Россию.

Вот и сейчас, что характерно, антимайдановский актив оказался выдавлен за пределы Украины. О какой борьбе и с кем можно вести речь в таких условиях? Кому холодно или жарко от гневных резолюций очередного виртуального вече, пускай оно трижды обьявит нелегитимным Зеленского.

Единственно возможная сегодня борьба за Украину – не в онлайне, не в Москве, не в Европе или еще где-то за границей. А исключительно на территории самой Украины. Либо с оружием в руках в составе какой-то украинской освободительной армии, аналогичной червонному казачеству Щорса и Примакова столетней давности, либо в рядах городского партизанского подполья.

Ежу понятно, что оба варианта связаны с неиллюзорными рисками для жизни и здоровья тех, кто решит посвятить себя такой борьбе. Не каждый к этому готов и это нормально. Но это единственное, что может сейчас, когда слово дали пушкам, изменить существующий расклад на Украине.

Исторические примеры и аналогии говорят нам о том же самом. Проамериканские режимы Сомосы и Батисты в Никарагуа и на Кубе победили не резолюции эмигрантских сьездов, а вооруженная партизанская герилья непосредственно на месте – в никарагуанских и кубинских горах и лесах. Гитлера и Муссолини смели военные поражения в затеянных ими войнах. Салазара в Португалии свергла поддержанная военными «революция гвоздик».

И даже могучий СССР обрушили не белогвардейские эмигранты, а собственная переродившаяся партноменклатура в союзе с криминалом.

Иными словами – для того, чтобы реально освободить Украину сейчас нужно быть на Украине, а не за ее пределами. Резолюция не подменит революцию. Это больше не игра в политтехнологическую рулетку, а артиллерийская дуэль противоборствующих армий.

Единственный смысл, который может быть у таких игр в виртуальную оппозицию режиму, – это анонсировавшиеся уже Медведчуком демонстрация наличия «хороших украинцев», не разделяющих позиции киевского режима. Только фишка в том, что политэмигранты выключены из украинского политического процесса, они не представляют реальную Украину, даже ту, которая не согласна с Зеленским. Хотя желание слепить из беглецов от режима некую имитацию «хорошей Украины», и сделать вид, будто она имеет какой-то реальный вес – налицо.

Увы, вынужден разочаровать продюсеров этих игр в песочнице. До тех пор, пока не появится четкого ответа на вопрос, сколько у «всеукраинского вече» боеспособных дивизий, все это так и останется пустым сотрясанием воздуха. И считаться с симулякром, принимая его всерьез, никто не будет.

По факту все эти нынешние потуги с возведением на скорую руку самостроя «хорошей Украины на удаленке» лишь повторяют комичную ситуацию времен прошлой гражданской войны, когда по Украине уже кочевали «легитимные представители украинского народа»: «В вагоне Директория, под вагоном территория».

О том, как именно представляют участники «онлайн-вече» механизм борьбы за изменения на Украине, лучше всего говорят озвученные с виртуальной трибуны планы:

«Каждому гражданину Украины, где бы он не находился, будет предоставлено право проголосовать за Декларацию защиты украинского народа и предоставить легитимный мандат доверия Представительству украинского народа».

Да, если кто не заметил, процесс голосования уже идет – с 03.2023 по 18.03.2023 года на специально разработанном для этого сайте. Из комичного и грустного одновременно: организаторы действа на серьезных щах предлагают использовать для оппозиционного голосования разработанное Минцифрой Зеленского и полностью подконтрольное украинским режимом приложение «Дія» (украинский аналог российских Госуслуг).

По данным организаторов «по состоянию на сейчас, проголосовало за Декларацию защиты украинского народа уже более 10 000 граждан со всех уголков планеты».

При этом организаторы на голубом глазу уверяют доверчивых простаков, что такое голосование является тайным и абсолютно безопасным. Это на фоне вводимых на Украине систем автоматического мониторинга нелояльного контента и тотальной слежки за заходом в запрещенные соцсети и сайты и на фоне реальных уголовных дел, построенных на материалах прослушки ЧАСТНЫХ телефонных разговоров граждан. Вам уже смешно?

По факту такая деятельность является ничем иным как сознательной провокацией и подставой для тех украинцнв на Украине, которые все-таки неосмотрительно доверятся виртуальным борцам с Зеленским. После чего их всех пофамильно возьмут на карандаш в СБУ прямо в приложении «Дія».