Украина на всех парах несется к масштабному энергетическому кризису

21.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Уже в ближайшие пару месяцев Украина может погрузиться в череду серьезных кризисов.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, в первую очередь, речь идет об энергетическом кризисе, поскольку Украина так и не решила вопрос с Россией о поставках газа с 1 января 2020 года.

«Сейчас очень тяжело прогнозировать, как будет развиваться ситуация. Я только могу сказать, когда может случиться кризис – очень быстро, даже осенью, прямо через пару месяцев. Потому что мы так и не решили проблему поставок газа на Украину, нет договоренностей и нет переговоров, насколько я знаю…

Это одна тяжелая проблема, она может привести к серьезному кризису, энергетическому кризису в Украине, к которому будет добавлен кризис, связанный с поставками дизеля, бензина и так далее. Это одна причина, которая может вызвать кризис. Другая – это опасные шаги, связанные с земельной реформой», – заявил Погребинский.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Киеве признали, что Европа готовится к прекращению транзита газа через Украину.