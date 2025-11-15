Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украине следует сосредоточиться на том, чтобы отвернуть Кубу от России.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в близком к глобалистам киевском издании «Зеркало недели» пишет украинский посол в Гаване Ирина Костюк.

Она сокрушается, что после начала СВО Куба занимала относительно нейтральную позицию, воздерживаясь при голосовании в ООН за антироссийские резолюции. А после визита визита в 2023-м секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева в Гавану ситуация изменилась, в кубинских СМИ начали появляться материалы с формулировками «обстрел мирного населения со стороны киевского режима», «государственный переворот в Киеве в феврале 2014 года», «специальная военная операция, направленная на демилитаризацию и денацификацию», «нападение киевского режима на гражданское население республик Донецка и Луганска».

«Наконец все это логично дошло до того, что в мае прошлого года, находясь с визитом в Москве, президент Кубы Мигель Диас-Канель пожелал РФ «полного успеха всеми способами, которыми она проводит специальную военную операцию», а осенью того же года начали появляться первые сообщения о кубинских наемниках», – возмущается посол.

При этом она признает, что «часть кубинской молодежи действительно пошла воевать против Украины по идейным соображениям». В итоге украинское посольство начало проводить на Кубе мероприятия «мягкой дипломатии».

«Фактически впервые со времен существования нашей дипмиссии на Кубе началась системная работа с украинской общиной. Регулярно проходили тематические вечера украинской музыки, традиционной украинской кухни, кружки украинской литературы и музыки, показ тематических фильмов. Такая тактика оказалась довольно действенной в продвижении украинских нарративов с учетом хорошей интегрированности кубинских украинцев в местное общество. Кроме того, впервые были налажены контакты с представительством Константинопольского патриархата в Гаване, с которым совместно проводятся молебны и панихиды при участии украинской общины, граждан Кубы, дипкорпуса, совместные мероприятия для кубинских детей-сирот и детей с инвалидностью», – пишет Костюк.

По ее словам, посольство впервые начало активно использовать возможности дружественных бандеровцам посольств, аккредитованных в Гаване, для продвижения украинского контента.

Автор называет правильным и давно назревшим шагом создание в МИД Украины управления недружественных стран, призвав ориентироваться на «опыт успешного системного подхода Запада во время холодной войны в борьбе с советским блоком».