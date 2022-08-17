Украина начала минировать дороги на территории РФ. Сенаторы продолжают грозить

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В Курской области взорвался «Камаз» ВС РФ — предположительно, он наехал на противотанковую мину. Об этом сообщает ТГ-канал «База», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Погиб один военнослужащий, ещё двоих госпитализировали. Инцидент произошёл вчера в три часа дня между посёлком Новый Путь и селом Волфино рядом с границей. В тот же день двоих раненых направили в больницу.

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«Прекрасная работа наших спецслужб! Минировать дороги на России – это высший пилотаж», – отреагировал на сообщение скандальный депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.

Вчера Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что украинские диверсанты трижды (4, 9 и 12 августа) подрывали опоры ЛЭП, через которые Курская АЭС снабжает объекты промышленности, транспорта, социальной инфраструктуры и населения Курской области и соседних регионов.

Также вчера в Курской области неизвестные преступники подорвали часть железнодорожного полотна в регионе. Злоумышленник заложил взрывное устройство весом около 200 граммов в тротиловом эквиваленте под рельс и совершил подрыв.

На фоне всего происходящего из Москвы прозвучала очередная угроза ответа России не только Украине, но и ее западным патронам. Вот какой текст распространил сегодня сенатор Андрей Климов, возглавляющий в Совете федерации комиссию по противодействию иностранному вмешательству в дела РФ.

«СВО на украинском ТВД – одно, а проводимая вашингтонской ОПГ тотальная война против России – качественно иное. Начавшие её временщики забыли: A la guerre comme à la guerre. Но мы, надеюсь, хорошо помним, как помним и то, что антироссийские преступления киевского режима проходят под эгидой натовско-еэсовской ОПГ. Кроме того, полная демилитаризация бывшей УССР не означает, что украинской территорией она может и ограничится. На этом фоне диверсии, проводимые руками украинских боевиков на земле РФ, стоит рассматривать как совместный с Западом русофобский терроризм и реагировать на него соответственно. А необходимость отодвинуть от границ РФ оружие недружественных стран min на расстояние его max дальности (что своими деяниями ежедневно обосновывают наши недруги) уже создало иные представления о потенциальной географии необходимого для Отечества контура безопасности. В декабрьских (2021) предложениях Москвы Вашингтону и НАТО ясно говорилось о необходимости вернуть военную инфраструктуру НАТО в границы 1997 (см. карту). Однако те мирные инициативы Москвы были сделаны ДО начала тотальной войны их ОПГ с нашим Отечеством. Возможно, теперь декабрьские требования следует расширить. Непростительно много гадил нам коллективный запад эти полгода! Одними дипломатическими реверансами их бандитизм закончиться не должен. Наш же ответный инструментарий до сих пор задействован весьма умеренно. Так что противной стороне (от Киева до Брюсселя, Лондона и Вашингтона) стоит поторопиться с завершением антироссийской авантюры, а то A la guerre comme à la guerre!» – пишет Климов.