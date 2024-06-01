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Похоже, создание ограниченной буферной зоны в Харьковской области спровоцировало ВСУ на попытку нового контрнаступления с целью отбросить российские войска обратно к Белгородской области от Волчанска.

Однако всё выглядит так, будто планы противника заранее были известны российскому командованию (либо же весь рейд к Волчанску был начат с расчетом спровоцировать ВСУ на новое наступление), и именно с этим связано, что значительные резервы ВС РФ придерживались под Белгородом.

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«Началась украинская контрнаступательная операция. Собственно, можно констатировать первый ее этап. Противник сейчас пытается подавить управление группировкой войск «Север». Разрешение на удары западной высокоточкой по приграничью получено… ВСУ уже дважды атаковали Белгородчину Хаймарсами. Каждый раз – две волны. Первая – осколочно фугасные реактивные снаряды. Вторая – кассетные. С расчетом на увеличение жертв в точке предполагаемого попадания. С последним пока не выходит, «железная» дивизия ПВО пока успешно сбивает «химари», даже запущенные пакетами. Значит, противник будет больше комбинировать – «Вампирами», «Ольхой», «Точками», беспилотниками», – пишет военкор Александр Коц.

Его коллега Евгений Поддубный указывает: установки США впервые массово применяются по «старым» территориям РФ.

«Боевое применение этого типа вооружения не возможно без западных военных специалистов. Можно исключить «самодеятельность» киевского режима. Судя по всему это согласованная с западными кураторами атака. Силы ПВО уничтожили снаряды, но сам факт попытки удара говорит о том, что в Вашингтоне решили пойти на новый виток эскалации. Это прямое участие НАТО в боевых действиях против нашей страны».

Обозреватель Юрий Подоляка уточняет:

«Задача понятна — выбить наши части хотя бы из Волчанска и предъявить на НАТОвском Итальянской и Швейцарской сходке это в качестве аргумента, что ВСУ еще что-то может, в т.ч. и «контрнаступать»… Именно поэтому ВСУ так отчаянно цеплялись за северный берег реки Волчанки. Чтобы с него удобно было начинать атаки. Здесь идут очень ожесточенные бои. Артиллерия с двух сторон работает как бешенная. Под Липцами противник пытается вдоль водохранилища и через холм выйти к н.п. Глубокое. Также идут атаки по направлению к Лукьянцам».

«Вообще складывается ощущение, что началось генеральное сражение этой войны. Ощущения сугубо личные, без всяких «инсайдов», – отмечает военкор Герман Куликовский.

Военкор Дмитрий Стешин настроен оптимистично.

«Если «контрнаступ» лета-2023 можно считать “Курской битвой”, то нынешняя попытка контрнаступа – «Вахта на Рейне», последний вскукарек германского орла. Есть мнение, что в ближайшие сутки ВСУ попробует продемонстрировать Западу, что Бандерштадту нужно помочь, и корм будет в коня. Начали выбивать штабы и логистику в тыловых районах и приграничье, вдоль «санитарного коридора» на Харьковщине. Разведка фиксирует сосредоточение ВСУ в трех тыловых районах, чтобы создать локальный перевес на нескольких участках фронта и попробовать контратаковать. Хорошо, что все про это знают. Схема подготовки к «контрнаступу» похожа на прошлогоднюю в Запорожье и под Угледаром. Закончится так же, как «Вахта на Днепре Рейне». Фольксштурм не помог».

Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев пишет об ультиматуме Запада.

«Существует версия, что Запад выдвинул ультиматум России: не расширяйте театр боевых действий, возможно, даже уйдите из под Харькова. Не наступайте на Сумы. Если Россия не прислушается, Запад будет последовательно сдвигать красные линии и разрешать все более глубокие удары по признанным территориям Российской Федерации».

Экс-депутат горсовета Одессы Лев Вершинин прогнозирует, как вырастут аппетиты Запада, если Россия вновь отступит из-под Харькова.

«Надеюсь, в Кремле понимают, что если Россия прислушается, уйдет из-под Харькова и не будет наступать на Сумы, через месяцок Запад, убедившись, что можно и так, выдвинет новый ультиматум: отойдите подальше от Херсона, не расширяйте театр боевых действий в ДНР, возможно, даже уйдите из Мариуполя. И если Россия на этот раз не прислушается, Запад будет последовательно сдвигать красные линии и разрешать все более глубокие удары по признанным территориям Российской Федерации».