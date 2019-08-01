Украина начала обещанное разминирование разрушенного моста на Донбассе
Саперы ГСЧС начали разминировать территорию возле разрушенного моста на КППВ “Станица Луганская”, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Станично-Луганский районная государственная администрация.
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“Сегодня с утра, саперы ГСЧС приступили к разминированию территории, прилегающей к разрушенному мосту на КПВВ „Станица Луганская“. Это следующий шаг с нашей стороны, для ремонта моста”, — говорится в сообщении.
Напомним, Украина в Минске озвучила свои предложения по ремонту моста в Станице Луганской. В ОБСЕ предполагают, что ремонт моста в Станице Луганской продлится несколько месяцев.
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