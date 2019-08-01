Украина начала обещанное разминирование разрушенного моста на Донбассе

01.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Саперы ГСЧС начали разминировать территорию возле разрушенного моста на КППВ “Станица Луганская”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Станично-Луганский районная государственная администрация.

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“Сегодня с утра, саперы ГСЧС приступили к разминированию территории, прилегающей к разрушенному мосту на КПВВ „Станица Луганская“. Это следующий шаг с нашей стороны, для ремонта моста”, — говорится в сообщении.

Напомним, Украина в Минске озвучила свои предложения по ремонту моста в Станице Луганской. В ОБСЕ предполагают, что ремонт моста в Станице Луганской продлится несколько месяцев.