01.08.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Донбасс, Политика, Строительство, Транспорт, Украина
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Украина начала обещанное разминирование разрушенного моста на Донбассе

Саперы ГСЧС начали разминировать территорию возле разрушенного моста на КППВ “Станица Луганская”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Станично-Луганский районная государственная администрация.

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“Сегодня с утра, саперы ГСЧС приступили к разминированию территории, прилегающей к разрушенному мосту на КПВВ „Станица Луганская“. Это следующий шаг с нашей стороны, для ремонта моста”, — говорится в сообщении.

Напомним, Украина в Минске озвучила свои предложения по ремонту моста в Станице Луганской. В ОБСЕ предполагают, что ремонт моста в Станице Луганской продлится несколько месяцев.

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