Украина начала облагать налогом расходы предприятий

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Новости Украины

Борьба президента Украины Владимира Зеленского с олигархами заключается в том, что он повышает налоги для нелояльных, а друзьям даёт скидки.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт по социальным вопросам, экс-депутат Верховной рады от «Батькивщины» Андрей Павловский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Вместе с тем, заявленная господином Зеленским антиолигархическая борьба слишком избирательная. Мы видим, что на железную руду, которую использует в бизнесе якобы нелояльный, хотя и самый большой олигарх, на неё есть повышение ренты. А на марганцевую руду, которую использует любимый олигарх президента Игорь Коломойский, наоборот понижение налогов», – сказал политик.

«Безусловно, все годы независимости олигархия, в том виде в котором она существует, высасывает все соки из Украины. Это раковая опухоль, которую уже давно нужно было удалить, возможно даже хирургическим методом», – считает депутат.

Он отметил, что киевская власть додумалась начать облагать налогами не только прибыль предприятий, но и их убытки.

«Также обратите внимание, что есть усиление налогового давления на аграриев, которые ведут малый и средний бизнес, и в то же время есть послабление налогов для больших агрохолдингов, что мы видим по тем поправкам, которые понижают налоги для Косюка», – отметил Павловский.

«Хочу обратить внимание на то, что наша власть додумалась облагать налогом не только прибыль, но и расходы. Они своим законом запретили расходы прошлых налоговых периодов переносить на следующий. Теперь фактически будут взыматься налоги за расходы предприятий. Они выталкивают малый бизнес в тень, чтобы не связываться с государством», – заключил депутат.