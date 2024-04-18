Украина начала отключать предприятия и обратилась за аварийной помощью к ЕС
Украина столкнулась с серьезным дефицитом электроэнергии. Сегодня будут ограничены в потреблении электроэнергии ряд промышленных предприятий.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил украинский оператор «Укрэнерго».
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«Дефицит электроэнергии присутствует сегодня в энергосистеме на протяжении почти всех суток. Он нанесен повреждениями, которые русские нанесли ракетными и дроновыми ударами по украинским электростанциям. Утром и днем Диспетчерский центр привлекает аварийную помощь из энергосистем европейских стран. С 18:00 до 22:00 для бизнеса и промышленности будут использованы графики ограничения мощности. Эти меры не коснутся объектов критической инфраструктуры и предприятий оборонного комплекса», – говорится в сообщении.
Отмечается, что для бытовых потребителей ограничения продолжают действовать в Харьковской области.
«Укрэнерго» призывает всех потребителей к экономии. При этом для промышленности предлагается «максимально привлекать импорт электроэнергии и использовать при наличии альтернативные источники питания».
Импортировать электроэнергию в течение суток намерены из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общий объем – 9600 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1428 МВт.
Всего на сегодня обесточено более 400 населенных пунктов, находящихся под контролем киевского режима.
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