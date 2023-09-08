Украина начала поставлять зерно в Европу через порты Хорватии

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Министр экономики Украины Юлия Свириденко назвала хорватский маршрут «популярным», несмотря на то, что он ограничен по объемам.

Об этом сообщает Jutarnji list, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинское зерно уже экспортируется через хорватские порты. Мы благодарны за эту возможность. Хотя это ограниченный торговый маршрут, он уже популярен», – заявила Свириденко.

По словам украинского министра, Киев готов развивать это направления, «расширяя возможности транспортного коридора».

«Мы считаем, что этот логистический маршрут будет играть важную роль в двусторонней торговле между нашими странами даже после войны», – добавила Свириденко.

Напомним, что договоренность об использовании хорватских портов для экспорта украинского зерна была достигнута в июле этого года в ходе визита в Киев главы Министерства иностранных и европейских дел Хорватии Гордана Грлича Радмана. Тогда визитер провел встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

По итогам встречи с хорватским коллегой Кулеба заявил о том, что они договорились о возможном использовании хорватских портов на Дунае и на Адриатике для перевозки украинского зерна.

«Теперь мы будем работать над тем, чтобы создать максимально эффективный маршрут к этим портам и максимально использовать эту возможность…. главной темой переговоров сегодня, как и традиционно – с другими партнерами, было оружие. По понятным причинам я не буду приводить подробности. Скажу лишь, что есть конкретные договоренности, которые будут реализованы в ближайшее время», – рассказал Кулеба.

В свою очередь, Грлич Радман подчеркнул «непоколебимую поддержку» Хорватией независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины «в ее международно признанных границах».

Он сослался на «уникальный опыт Хорватии во время Отечественной войны и мирной реинтеграции Восточной Славонии [так в Хорватии называют агрессию, этническую чистку и уничтожение непризнанной Республики Сербская Краина], подчеркнув важность обмена опытом с Украиной. И отметил, что «Хорватия, прошедшая долгий путь от независимости и военной агрессии до полной европейской и евроатлантической интеграции, готова передавать опыт и продолжать оказывать все виды помощи» Киеву.

«Хорватия осознает важность разминирования как предпосылки реконструкции и восстановления Украины, а также как залог того, чтобы Украина оставалась житницей, продукты которой кормят мир, в том числе наиболее уязвимые страны. Поэтому мы считаем, что помощь Хорватии проекту Мировой продовольственной программы (ВПП) по разминированию сельскохозяйственных угодий также будет способствовать достижению этой цели. В условиях возможного глобального продовольственного кризиса Хорватия предоставила свои порты для экспорта украинского зерна и будет делать это впредь», – заявил хорватский министр.