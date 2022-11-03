«Украина начала процесс демилитаризации России» – Яценюк
Украина полным ходом ведёт «демилитаризацию и деимпериализацию» России, однако российский народ не хочет «освобождать» себя от президента Владимира Путина.
Об этом в ходе «киевского форума по безопасности» заявил экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У нас проблема с мировым порядком, с глобальным правосудием и с глобальной несправедливостью. Как мы можем наказать Россию? Усилить санкции, создать отдельный международный суд, чтобы привлечь Россию к ответственности, демилитаризировать Россию.
И Украина, собственно, начала этот процесс через эту нечеловеческую войну, которую Путин развязал против Украины. Украина при поддержке западных союзников начала процесс демилитаризации России. Также нужна деимпериализация России, и Украина также начала этот процесс», – заявил экс-министр.
Однако он посетовал, что российское население не оценило старания Украины.
«Население РФ должно решать, готовы ли они бороться за свою свободу. Потому что переписка в «твиттере» или пост в «фейсбуке» – этого недостаточно. Если они хотят, чтобы их страна освободилась от Путина, пусть покажут это! Я не вижу таких ощущений у российского населения», – сказал Яценюк.
Спасибо!
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