Украина полным ходом ведёт «демилитаризацию и деимпериализацию» России, однако российский народ не хочет «освобождать» себя от президента Владимира Путина.

Об этом в ходе «киевского форума по безопасности» заявил экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас проблема с мировым порядком, с глобальным правосудием и с глобальной несправедливостью. Как мы можем наказать Россию? Усилить санкции, создать отдельный международный суд, чтобы привлечь Россию к ответственности, демилитаризировать Россию.

И Украина, собственно, начала этот процесс через эту нечеловеческую войну, которую Путин развязал против Украины. Украина при поддержке западных союзников начала процесс демилитаризации России. Также нужна деимпериализация России, и Украина также начала этот процесс», – заявил экс-министр.