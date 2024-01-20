Украина начала разработку ракет дальностью до 1500 километров

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Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор киевского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

«Теперь мы, в определенном смысле, в сфере ракетостроения возвращаемся к старым временам. У нас были [во времена СССР] ракеты, которые делали в Днепре, дальность полета и поражения до 12 тыс. км. Сейчас речь идет о том, чтобы сделать дальностью 1,5 тыс. км, хотя бы такие», – сказал Бадрак в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время».

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Он уточнил, что имеет в виду баллистические ракеты.

«По крайней мере были такие заявления несколько раз в 2023 году, что испытывается ракета, — не было сказано, какая, — дальностью действия 850−1 тыс км. Скорее всего, речь идет о двух ракетах — крылатой дозвуковой и баллистической, это разные компании производят и создают. У крылатой ракеты есть большие шансы первой выйти на старт. И те ракеты, которые атаковали в Крыму российские зенитно-ракетные системы, то были, на мой взгляд, как раз крылатые», – отметил эксперт.

По его словам, важным направлением работы украинского ВПК является турецкое.

«Украина поставляет, компания Ивженко-Прогресс поставляла и поставляет двигатели для мощных дронов Акинчи. Очень мощные системы, они могут нести крылатые ракеты. Поэтому для нас эти дроны так же очень важны. И если мы в рамках совместного производства с турецкой компанией Baykar Makina будем производить их в Украине, то можно будет говорить, что это будут уже не Байрактары, а огромный шаг вперед. И дроны смогут оперировать крылатыми ракетами, дальностью действия 250 км. Это очень мощное оружие будущего», – резюмировал Бадрак.