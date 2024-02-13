Украина начала разворовывать западную помощь уже в первые часы после начала СВО

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Украине на Западе выделяют гораздо меньше денег, чем могли бы, из-за коррупционного имиджа страны за границей.

Об этом в эфире подконтрольного экс-президенту Украины Петру Порошенко телеканала «Прямой» заявил беглый иноагент, ставший лондонским бизнесменом, Евгений Чичваркин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дело в том, что Украина – не реформированная страна с официальными достаточно большими налогами и жутчайшей коррупцией. Из-за этого в первые минуты войны полностью потеряла экономическую самостоятельность. Потому что даже страна, которая находится в состоянии войны, может экономически существовать и быть независимой, если бы не было такой коррупционной составляющей. Которая просто – дополнительный пугающий фактор для всех инвесторов и для донатеров, и для тех людей, которые принимают решения на государственном уровне об оказании или неоказании помощи», – сказал Чичваркин.

Ведущая уточнила, имеет ли он в виду, что Украине меньше выделяют денег из-за коррупционного имиджа страны за границей.

«Да. Абсолютно. И куча историй в самом начале, когда люди на эмоциях платили хрен знает куда, потому что здесь привыкли, что если есть благотворительная организация, то она проверена, у неё есть счета. А количество жулья, которое появилось, прикрываясь благотворительными фондами, в первые дни, даже часы после войны, просто абсолютно феноменально, и очень подрубило имидж тоже. Если бы этого фактора не было, помощи было бы больше официальной большой, и на частном уровне тоже», – ответил иноагент.