Украина начала реализацию программы «выжженных полей и опустошенных городов»

29.10.2020, Киев, Максим Карпенко

За первые месяцы этого года Херсонская область потеряла количество населения равное среднему селу.

Об этом в своем блоге заявил бывший депутат Верховной рады от Херсона Алексей Журавко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, в области активно идет вымирание и эмиграция населения.

«Как вы знаете, в самих селах, в среднем живет от пятисот человек до полутора тысяч. В Херсонской области самое крупное село может насчитывать до пяти тысяч, а среднее село – от двух до трех с половиной тысяч человек. Так вот, оказывается, за 8 месяцев 2020 года Херсонская область малых сел потеряла пять, средних сел потеряла – два села, а максимально крупное – одно село.

И тут задумайтесь – за 8 месяцев этого года исчезает целый поселок, в котором численность населения 5478 человек. Это уже не шутка! И это еще не все! Если такими темпами будет и дальше так продолжаться, к которым нельзя не прибавить потери от миграционных процессов (бегства жителей из региона), то цифра вырастает уже до 6 139 человек! Так это еще год не закончился, прошло всего лишь 8 месяцев.

А за 7 лет правления майданной вурдалачной власти мы реальной статистики не видели! А что же будет, если мы узнаем реальную статистику? Думаю, что Херсонская область лишилась целого малого города, в котором живет от 10 до 12 тысяч человек, а, возможно, и больше. Вот вам и есть в действии «программа выжженного поля и опустошения целых городов»,- написал Журавко.