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03.03.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Политика, Сюжет дня, Украина
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Украина начала реальную подготовку к войне

Новости Украины

Украина готовится к войне – с этим связана риторика и действия власти в последние два месяца.

Об этом в эфире ток-шоу «Пульс» заявил бывший замгенпрокурора Украины, депутат Верховной рады Ренат Кузьмин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кузьмина, в эту же канву ложится борьба с оппозиционными телеканалами, закрытыми решением Совбеза Украины.

«Вот эта воинственная риторика последних двух месяцев, которую поддерживают одни телеканалы и которую не поддерживают другие, эти призывы к войне, призывы наступать, кого-то убивать, что-то взрывать, отбирать что-то у кого-то, какие-то войска подтягивать – это к чему все?

А зачем это заявление Генштаба Украины о том, что они начали подготовку к уличным боям? Это они на каких улицах бои собрались устраивать? В Донецке и Луганске или в Симферополе и Севастополе? А зачем этот законопроект о новой системе призыва на военную службу? В течение суток – раз и призвали всех. Что, они к войне реально готовятся?

То есть они готовятся к войне. А заявление этого председателя ТКГ от украинской стороны о том, что «Минские соглашения» исполняться не будут – это все подготовка к войне, неужели вы этого не понимаете? Это реальная подготовка к войне. И все, что происходит вокруг этого в информационном пространстве, – это тоже подготовка к войне», – заявил Кузьмин.


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