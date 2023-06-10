Украина начала регулярные удары по тылам в сторону Крымского моста

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Повторные удары по тыловым регионам Херсонской области, прилегающих к Крыму, нанесены минувшей ночью британскими ракетами Storm Shadow. Официально власти сообщают, что целями были пансионаты и гостиницы, есть пострадавшие. Губернатор Владимир Сальдо признал, что ВСУ охотились и за ним, однако опроверг данные украинских СМИ о ранении. А вот волонтер Алексей Живов приводит иные данные:

«Под удар попали в первую очередь объекты, прямо или косвенно связанные с защитой воздушного пространства Херсонской области и Крыма…Украинцы проламывают ракетную оборону севера Крыма… Их цель – Крымский мост. Они пытаются проломить противовоздушную оборону, чтобы расчистить себе небо к Крымскому мосту», – предостерегает Живов, отмечая, что против британских ракет пока что не найдено эффективного противодействия – сбивают лишь примерно половину.

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В самом Крыму также были перехвачены две ракеты. Волонтер Александр Талипов уточнил, что это были переделанные при помощи специалистов НАТО советские ракеты С-200, которые могут преодолеть более 400 километров. Они уже не в первый раз применяются против полуострова.

«Успехов в переделке ракет не было: ни одна из них не попала в цель. Тем не менее, украинцы продолжают выпускать их. На Украине осталось большое количество ракет такого типа с советского времени, которые не были утилизированы», – пишет экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв.

Впрочем, можно вспомнить, что Донбасс уже более 8 лет хаотически обстреливается ВСУ – и это преследует не столько военные цели, сколько выдавливание нелояльного населения из региона. Можно допустить, что и в отношении Крыма будет избрана подобная стратегия.

Радиоведущий Сергей Мардан считает, что Украина в ближайшее время реально может обзавестись дальнобойными ракетами, бьющими на 1000 км – и, возможно, так же хаотично.

«Причём важно помнить, что для медийно-военного мышления киевского режима, достаточно просто эффектного попадания в какую либо важную для нас цель, символ. В то же время военного смысла от одиночных прилётов особо не будет», – прогнозирует Мардан.