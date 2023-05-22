Украина начала сетевое наступление на Белгород

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На территорию Белгородской области с Украины вторглись диверсанты.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает телеграм-канал так называемого легиона «Свобода России», сформированного на Украине из российских коллаборационистов.

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«Жители России! Мы — такие же россияне, как и вы. Нас отличает только то, что мы не хотели больше оправдывать действия преступников у власти и взяли оружие, чтобы отстоять нашу и вашу свободу. Но сегодня всем пришло время взять ответственность за свое будущее. Диктатуре Кремля пора положить конец. Легион возвращается домой. Жители приграничных регионов! Оставайтесь дома, не оказывайте сопротивление и не бойтесь: мы вам не враги. В отличии от путинских зомби, мы не трогаем цивильных и не используем их в своих целях. Свобода уже близко!», – заявил один из боевиков на видео.

Примечательно, что на форме у них нашивки с символикой Украины.

Кроме того, появился ролик еще одних неовласовцев из так называемого «Русского добровольческого корпуса», сообщивших, что они находятся на территории России. На видео они стоят рядом с дорожными знаками населенных пунктов Любимовка (Брянская область), Безлюдовка (Белгородщина), Чуровичи (Брянская область).

«Безлюдовка находится между Волчанском (Украина) и Белгородом (Россия, БНР)», – радуется киевский политтехнолог Таарс Березовец.

Одновременно с этим в украинских пабликах появилось видео якобы танковой атаки на КПП «Грайворон» в Белгородской области.

«Танки освободителей зашли в БНР. Пограничный пункт в БНР совершил жест доброй воли», – написал киевский националист Александр Аронец.

«Сегодня в сети появилось видео, как РДК в третий раз перешел границу с территорией эрефии. Напомним, впервые подобная акция случилась 2 марта, затем 6 апреля с рейдами в Брянщину. По сообщениям, это мероприятие сопровождалось мощным артиллерийским обстрелом и информацией о применении танков, бронетехники и авиации и объявлением по радио просьбе гражданским находиться в укрытиях.

Параллельно с этим, другая организация, легион «Свобода России»” сделали заявление о начале освобождения страны от диктатуры», – разгоняет панику украинский военный паблик DeepState.

На их карте теперь часть территории России стала серой зоной.

Губернатор Белгорода Гладков опроверг заход противника в область, назвав все это «информационной атакой», призванной посеять панику среди мирного населения. В то же время он признал, что Грайворонский район находится под обстрелом со стороны Украины.

Об информационной атаке пишет и советник главы Крыма Олег Крючков.

«После заявления Пригожина о взятии Артемовска (Бахмута) ожидал украинских провокаций. Не ошибся. Белгородская область. Цирк-шапито ожидаемо решил сместить информационный акцент со своего поражения на удар по приграничным селам и погранзаставам. В бой брошены все информационные сетевые ресурсы, одновременно фото и видео появляются во всех сетках ЦИПСо. Только ничего не выйдет у клоунской капеллы. К тысячам погибших в Бахмуте добавятся новые. Запугать никого не выйдет, пуганные. Петь «Плыве Кача» можно начинать уже сейчас… если останется кого хоронить», – отметил Крючков.

Паблик ZАПИСКИ VЕТЕРАНА считает, что захода диверсантов в Россию не было:

«Хохлы начали массированное СМИнаступление на Белгородскую область. Задействованы все телеграм каналы чубатых дегенератов и вырусей бежавших из России. Клоуны из РДК фотографируются на фоне изготовленных ими заранее знаков российских деревень».

Похожего мнения придерживается и военкор Александр Харченко.

«Сегодня украинцы активизировались. Якобы зашли на российскую территорию и раскатали танками погранпереход «Грайворон». Вся активность на границе с Белгородской областью имеет только одну цель. Оттянуть российские резервы с главного направления. Подготовка к контрнаступлению идёт полным ходом», – считает Харченко.

С ним соглашается военно-аналитический телеграм-канал «Рыбарь», который, впрочем, не опровергает попытку вылазок ДРГ.

«Сегодня мы наблюдаем массовые вылазки ДРГ противника что в Белгородской области, что попытки вылазок в Брянской области. Мы ещё 13 мая писали про то, что ожидается массовый заброс ДРГ на территорию Белгородской области для создания видимости наступления на Белгород. Тогда наши друзья из хакерской группы Берегини опубликовали интересные данные о масштабном плане по введению наших войск в заблуждение. Противник сконцентрировал усилия на демонстрационных действиях для сеяния паники. Это позволит им стрессировать население России и спровоцировать российские войска на активные боевые действия. Согласно опубликованным документам, задача звучит так: «Целью является сдерживание противника от проведения им наступательных действий со стороны госграницы, создание ложного представления относительно состава и размещения подразделений ВС Украины, усиление подразделений». Ну и побочная цель по пиару вырусей из «Легиона Свобода России» и «Русского добровольческого корпуса» выполняется», – считает «Рыбарь».

Российский военный эксперт Владимир Орлов считает, что проблемы на границе есть и их нужно срочно решать.

«Да вообще-то было бы неплохо создать народное ополчение на всех территориях, которые примыкают к зоне проведения СВО. Особенно это касается Курской, Белгородской и Брянских областей. Местных охотников, егерей губернаторам и силовикам давно нужно было поставить под ружье и на их базе формировать территориальные отряды заграждения. Кто, если не они знают свою землю и все тропинки», – убежден Орлов.

Примечательно, что ранее в сети появились фотографии медалей, которые якобы находятся в сейфе главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова.

«Теперь понятно зачем нужны были эти медали», – пишет украинский овенный телеграм-канал «НачШтабу».

P.S.

В паблике «Свобода» появились фотографии флагов коллаборантов, якобы поднятых в России.

«Первые флаги свободной России встретили рассвет над освобожденными городами. Поднимайте флаги и в своих городах. Свобода уже близко!», – написали власовцы.