Украина начала второй этап дерзкой операции по форсированию Днепра

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Создание ВСУ нескольких плацдармов на левом берегу Днепра и действие вражеских диверсионных групп уже создало трудности для логистики российской группировки – фактически перерезана важная трасса.

Об этом в эфире радио «КП» признал военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Перерезана дорога, которая идет от Кинбургской косы в сторону Алешек и от Алешек в сторону Новой Каховки. Фактически сейчас эта дорога не рабочая. Она находится под огневым контролем противника. Какие-то участки физически перерезаются диверсионными группами ВСУ. Поэтому, конечно, это осложняет нашу логистику на левом берегу», – сказал Коц.

«Противник не оставляет попыток расширить плацдарм в районе н.п. Крынки. У них уже налажена с правого берега переправа. Натянуты веревки, по которым переправляются лодки с боекомплектом, продуктами питания. Чтобы понимать масштабы боевых действий – где-то 3-4 дня назад мне сообщили, что в ходе одной из высадок на наш берег противник потерял убитыми около 42 человек. Но, к сожалению, его присутствие там сохраняется», – добавил военкор.

Считающийся близким к погранслужбе канал «Два майора» подтверждает, что ВСУ расширяют зону контроля на левом берегу и действуют дерзко.

«Важным новым элементом стало применение в районе Крынок вертолета ВСУ, который, действуя в районе нашего берега отстрелялся неуправляемыми ракетами и убыл назад. Подобная дерзкая тактика ВСУ ранее была замечена у Работино: враг на предельно низких высотах применял вертолеты для ударов по нашим позициям. В целом же ситуация прямо указывает на переход врага ко второй фазе плана операции по форсированию Днепра», – говорится в сообщении.

«Противник, похоже, любой ценой хочет перейти к следующей фазе последней попытки контрнаступа, а именно, к форсированию Днепра крупными силами с бронетехникой», – соглашается военкор Евгений Лисицын.

Российскому командованию замысел ВСУ понятен – и уже пресекается, утверждает освещающий события в СВО журналист из ДНР Алексей Акутин.

«В районе Крынок МО РФ вместе с ТОСами и РЗСО «Торнадо-Г» задействовало дивизион 130-мм САУ береговой обороны «Берег». Кроме обычных боеприпасов эти артсистемы имеют свой снаряд высокой точности «Ядро». На данный момент противник блокирован, пополнение и технику на плацдарм перебросить не имеет возможности», – пишет Акутин.

Помогающий бойцам СВО волонтер Алексей Живов называет ситуацию «непростой».

«Отступать никто не будет. Связываю очень большие надежды с новым командиром фронта. Быстрого результата не будет, будет тяни-толкай», – прогнозирует он.

«Судя по всему, насыщая район Крынок войсками, Теплинский формирует вокруг украинского плацдарма сплошную линию обороны, дабы враг, маневрируя, не мог более бесконтрольно растекаться по посадкам. И эту линию понемногу сжимают, применяя своеобразную «удавку», – описывает логику действий российской стороны журналист Акутин.