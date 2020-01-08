Украина начинает отставать от африканских стран

08.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Жизнь на Украине ухудшилась и сегодня многие страны Африки и Латинской Америки, которые ранее считались нищими, ушли вперед.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-депутат Верховной рады, бывший глава украинского бюро Интерпола Кирилл Куликов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Куликова, быт населения Украины не отличается от быта жителей многих африканских стран.

«Я был в такой стране, как Перу, там люди живут в Амазонии. У нас неправильное впечатление составлено, знаете, об Африке, Латинской Америке – мы все думаем, что там нищие и голодные дети, а на самом деле это не так. Когда посмотришь, как там, и посмотришь наш быт, то не очень мы отличаемся. Во многом даже они ушли вперед. Поэтому нам как-то надо делать жизнь в своей стране лучше», – заявил Куликов.