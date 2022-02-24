Украина начинает отступать на Донбассе – «Дальше оборона посыпется полностью»

24.02.2022  09:41 (Мск), Луганск
Михаил Рябов.  
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Украина
Новости Украины

Украинская группировка начинает отступать на Донбассе, заявил советник главы МИД ЛНР Родион Мирошник.

«Народная милиция ЛНР ведёт освободительную операцию своей территории находившейся под оккупацией «Киевского режима».  Начали с артподготовки, переходят к выполнению военного плана по освобождению.

Если сейчас будет четко и жестко взломана эшелонированная оборона Украины вдоль линии соприкосновения, дальше оборона посыпется полностью.

Уже уничтожены ключевые объекты. Аэропорты, базы, склады. Расклад сил кардинально поменялся, кто этого ещё не понял, мне их искренне жаль.

Все КПВВ на линии соприкосновения либо уже открыты, либо в процессе! А договориться об этом мы старались минимум два года, но Киев упирался… уже не упирается», – сообщил Мирошник.

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