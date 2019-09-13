Украина начинает побеждать в экономическом соревновании с ЛДНР?

13.09.2019, Москва, Максим Карпенко

Украина при поддержке Запада начинает выигрывать экономическое соревнование с находящимися в блокаде ЛДНР – на контролируемой Киевом части Донбасса зарплаты выше, а цены – зачастую ниже. Об этом на организованной изданием «Украина.Ру» пресс-конференции в Москве заявили украинские и российские эксперты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Главный редактор журнала «Русский репортер», уроженец Донецка Виталий Лейбин отметил, что блокада, введенная Украиной, нанесла урон экономике ЛДНР.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«По статистике 16-го года донецкая экономика сильно росла, до блокады. Потом, мы статистики не имеем, но мои подозрения, что начала падать. Те меры, которые предприняла Россия с попыткой найти новые рынки сбыта для угля и металла, машиностроительным предприятиям, – не компенсировали потерю украинского рынка для донецкой экономики.

Более того, не все даже собственники поменялись. Есть Ясиноватский машзавод, собственник Владимир Турчанин там находится, но все равно, он говорит, что через российские министерства очень сложно идет согласование поставок. Они поставляют буровые установки для метро, и потеря украинского рынка привела к существенной потере производства…

Вторая существенная вещь, которая произошла с экономикой, и это, кажется, более катастрофично на общей экономике ЛДНР отразилось – это то, что последовала блокада простых потребительских товаров, то есть, введение эффективной таможенной границы между Украиной и Донецкой, Луганской народными республиками.

Пока эта блокада была со стороны Украины, контрабанда как-то компенсировала потерю личного дохода, там бизнес и сейчас продолжается, но сейчас полулегальный бизнес по провозу товаров является практически нерентабельным, потому что появилось две таможни – и с украинской стороны, и с границы ДНР и ЛНР. Эти неформальные поборы и административная жесткость привели к тому, что относительно дешевые украинские товары становятся дорогими при въезде в ДНР и ЛНР, что привело к потере внутреннего рынка.

Если до начала блокады российские управленцы и донецкие, луганские власти пытались держать уровень доходов населения на не меньшем уровне, чем на подконтрольных территориях, то сейчас, боюсь, это не так, потому что на подконтрольные пришли разные, в том числе западные, фонды, поддерживающие малый бизнес. Там зарплата повышена, хотя коммунальные услуги повышены.

В Донецке, наоборот, режимы начали окукливаться. Мало того, что произошла украинская блокада, еще произошла самоблокада Донецкой и Луганской народных республик», – заявил Лейбин.

Интересно, что на пресс-конференцию в Москву приехал и один из организаторов донецкого митинга «За единую Украину» Энрике Менендес, который впоследствии перебрался в Киев. По некоторым данным, сейчас он в интересах потерявшего свои активы олигарха Рината Ахметова играет роль общественника, лоббирующего «примирение» и возвращение ЛДНР под контроль украинских властей.

«Если обратиться к «голой» статистике, официальная зарплата в ДНР нам всем известна – по данным Госстата ДНР, – от 3,5 тысяч до 7 тысяч рублей в разных населенных пунктах и в разных отраслях. А на подконтрольной части Донецкой области эта зарплата составляет 10 тысяч гривен. То есть, примерно 22 тысячи рублей. То есть, она в разы выше», – утверждает Менендес.

Украинский политолог Андрей Ермолаев заявил, что за пять лет появились новые миллионеры, которые обогатились на контрабанде и военных закупках во время конфликта между республиками Донбасса и Украиной.

При этом, считает Ермолаев, лозунги 2014 года о «народных республиках», так и не были реализованы на практике.

«Я не вижу быстрого обогащения и расцвета и обогащения миллионов жителей Донецкой и Луганской области, но я вижу новоявленных посредников, у которых новые миллионы…

Я, наверное, один из немногих, кто внимательно читал все декларативные и нормативные документы на старте сепаратистских республик. И конституции, и программы экономического развития, и декларацию о будущем. Я вам хочу напомнить, что было заявлено создание народных республик. Народных республик.

Более того, всем выгодно рассматривать процессы на базе только процессов протеста против националистической власти. А, ведь, все сложнее – это была социальная революция, которая очень быстро перевернулась и упаковалась в ту власть, которую мы имеем сейчас в ДНР и ЛНР», – сказал Ермолаев.