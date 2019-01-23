Украина начинает подготовку боевиков, чтобы сорвать объединение Белоруссии с РФ

23.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина должна заняться формированием партизанских отрядов из боевиков «АТО»-выходцев из Белоруссии, которые будут переброшены в Минск в случае, если Александр Лукашенко согласится на объединение с Россией.

Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил замглавы комитета по иностранным делам Игорь Гузь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, Украина должна формировать подполье, противостоящее России на территории Белоруссии, а также запускать там свою пропаганду и рассказы об «общих героях».

«Нужно формировать положительный имидж Украины среди жителей Беларуси и более активный обмен делегациями, культурные программы. Время организовывать семинары для белорусов (журналистов и блогеров), как противостоять информационной войне и различными способами помогать белорусским патриотическим структурам…

Начать уже сейчас консультации представителей украинских спецслужб с белорусскими активистами по вопросу развертывания «сети патриотических структур» в Беларуси на случай оккупации со стороны России.

Особым вопросом является решение судьбы белорусских добровольцев, воевавших за Украину, которые могут стать костяком структур, отстаивать независимость Беларуси. Нужно дать «зеленый свет» на формирование военной единицы в украинской армии, которая состояла из белорусов», – заявил Гузь.