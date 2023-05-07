Украина начинает торговую войну с Молдовой

Украинские власти намерены запретить импорт товаров из Молдовы в ответ на ограничительные действия Кишинева. Об этом заявил замминистра экономики Украины Тарас Качка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы уведомили Кишинев – любое ограничение со стороны Молдовы будет считаться крайне недружественным шагом и повлечет за собой безотлагательный запрет всего импорта из Молдовы», – сказал Качка.

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Ранее министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский выразил несогласие с намерениями Молдовы ограничить импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины.

В Молдове эту информацию опровергают.

«Количество местных зерновых на складах велико, что оказывает давление на фермеров. Они опасаются, что не хватит места для нового урожая. В то же время тенденция экспорта отечественного зерна нисходящая, расходы по логистике выросли, а цены на международных биржах рухнули. Нашим фермерам необходимо максимально использовать свои запасы зерна и подготовиться к новому сезону.

Мы солидарны с Украиной, которой приходится сталкиваться с многочисленными проблемами в этой войне, и осуждаем зверства агрессоров. Для нас важен конструктивный диалог с украинскими властями, и мы открыты для обсуждения дальнейших шагов по решению проблем фермеров», – заявил министр сельского хозяйства Молдовы Владимир Боля.