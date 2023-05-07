Украина начинает торговую войну с Молдовой

Елена Острякова.  
07.05.2023 22:39
  (Мск) , Москва
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Дзен, Молдова, Санкции, Сельское хозяйство, Украина


Украинские власти намерены запретить импорт товаров из Молдовы в ответ на ограничительные действия Кишинева. Об этом заявил замминистра экономики Украины Тарас Качка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы уведомили Кишинев – любое ограничение со стороны Молдовы будет считаться крайне недружественным шагом и повлечет за собой безотлагательный запрет всего импорта из Молдовы», – сказал Качка.

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Украинские власти намерены запретить импорт товаров из Молдовы в ответ на ограничительные действия Кишинева....

Ранее министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский выразил несогласие с намерениями Молдовы ограничить импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины.


В Молдове эту информацию опровергают.

«Количество местных зерновых на складах велико, что оказывает давление на фермеров. Они опасаются, что не хватит места для нового урожая. В то же время тенденция экспорта отечественного зерна нисходящая, расходы по логистике выросли, а цены на международных биржах рухнули. Нашим фермерам необходимо максимально использовать свои запасы зерна и подготовиться к новому сезону.

Мы солидарны с Украиной, которой приходится сталкиваться с многочисленными проблемами в этой войне, и осуждаем зверства агрессоров. Для нас важен конструктивный диалог с украинскими властями, и мы открыты для обсуждения дальнейших шагов по решению проблем фермеров», – заявил министр сельского хозяйства Молдовы Владимир Боля.

Ранее запрет на экспорт украинского зерна ввели Польша, Румыния, Болгария и Словакия. В Киеве отнеслись к этим решениям «с пониманием».

В апреле Молдова заявляла, что не будет присоединяться к запрету других восточно-европейских государств на импорт украинского зерна, но просил ЕС выплатить за это компенсацию.

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